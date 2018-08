Las redes de captación islamista dan a los jóvenes una identidad, según un filósofo

El profesor Joan García del Muro, que ha analizado los procesos de radicalización islamista, señala que las redes de captación "se adaptan a lo que busca cada individuo" y ofrecen "una identidad" y protagonismo a jóvenes con desarraigo por moverse entre dos culturas, aunque no sean especialmente religiosos.

Doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y profesor de la Universidad Ramon Llull, Joan García del Muro Solans (Lleida, 1961) es autor del ensayo "Soldats del no-res", galardonado con el Premio Joan Fuster de 2016, en el que hace una aproximación a los motivos que han llevado a miles de jóvenes europeos a incorporarse a las filas de Estado Islámico.

En una entrevista con Efe, García del Muro indica que las causas de la radicalización son más complejas de lo que suelen explicar los medios, pues si bien "existe un componente religioso, no es el principal, y hay otros muchos igualmente importantes a lo que no se les da la importancia que tienen".

"No es que de tan 'buenos creyentes' que sean acaben en el terrorismo, sino que más bien parece que a la religión se apuntan a última hora y sin mucha convicción", indica este experto, que opina que "más bien parece una manera de dar salida al problema que ellos tienen", y que deriva en un rechazo a los valores occidentales.

En este sentido, resalta que a los terroristas de Ripoll que cometieron los atentados del 17A les hallaron botellas de vodka que bebieron antes de cometer el atentado de Cambrils, y "está claro que un buen creyente musulmán no bebe alcohol antes de ir a atentar".

A su juicio, no es que estos jóvenes tengan una identidad islámica tan fuerte que les lleve a integrarse en el Dáesh, sino que más bien llegan al islamismo "por problemas identitarios".

"Aunque a nosotros nos parezca que somos muy acogedores" con la inmigración, estos jóvenes no tienen la misma perspectiva y "pasan por momentos de vacío identitario, pues los valores tradicionales de su familia o de su religión ya no les sirven" y los occidentales "que ellos se esfuerzan por asumir, tampoco son exactamente los suyos", remarca Joan García del Muro.

Esto les lleva a un estado de frustración, "un momento en que son muy vulnerables, con una identidad frágil, y los captadores de Estado Islámico les ofrecen justo lo que en ese momento necesitan, que es una identidad, perfecta, ya fabricada", subraya el profesor.

Una identidad que va acompañada de una acción inmediata: "te daremos armas, te daremos uniformes, podrás actuar, te convertirás en un héroe", dentro de una especie de islam imaginario que llegan a asumir por la situación en la que se encuentran, expone el experto.

La tentación de tener poder sobre la vida y la muerte de otros se ofrece generalmente a jóvenes que en Europa han tenido algún problema con la ley, mientras a los más inadaptados y solitarios se les capta con la idea de pertenecer a una comunidad de camaradas.

García del Muro advierte de que cada caso de captación es distinto y que el grupo de Ripoll rompe un poco con la tónica general de los últimos atentados registrados en Europa porque los autores del 17A estaban mejor adaptados y además fueron captados por un imán y no por las redes sociales, como la mayoría de las veces.

"Que quede claro que yo no estoy culpando a nuestra sociedad de lo que esta pasando -remarca García del Muro-, pero me parece que sería demasiado cómodo para nosotros decir que en el islam tienen un problema y nosotros no tenemos nada que ver".

Dice que para prevenir nuevos atentados "está claro que la policía y la justicia tienen que actuar porque es un problema de terrorismo", pero que también habría actuar preventivamente "por el camino de la educación, hacerles reconocer el valor de la alteridad, el valor del otro".