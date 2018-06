El cardenal Omella reconoce que medió entre Rajoy y Puigdemont

"He hecho lo que he podido, he hablado con unos y otros en aquellos momentos de tensión", ha asegurado este sábado en una entrevista de Cataluña Ràdio recogida por Europa Press.

Omella ha destacado que dialogó con Puigdemont y Rajoy, y que le "escucharon bien tanto el uno y como el otro".

Asimismo, ha cuestionado el encarcelamiento preventivo de los políticos independentistas en prisión y ha reclamado cambiar su situación hasta el juicio.

"Una prisión preventiva tan larga te da muchos interrogantes. Lo mejor sería hacer el juicio lo antes posible o que al menos estuvieran cerca de Cataluña o en casa de ellos esperando el juicio", ha propuesto.