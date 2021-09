El cardenal Óscar Andrés Rodríguez dice "es momento de elegir lo mejor"

Tegucigalpa, 19 sep (EFE).- El cardenal hondureño y arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez, dijo este domingo que "no es lo mismo votar que elegir" y que "es momento de elegir lo mejor", en las elecciones generales del 28 de noviembre.

"Lamentablemente hay algunos que no entienden cuál es el criterio de una ciudadanía, que no creen cuáles son los verdaderos valores", enfatizó Rodríguez durante la misa dominical en la Basílica Menor de Suyapa, de la capital hondureña.

Agregó que "hay algunos (políticos) que están promoviendo la violencia", y "otros que quieren comprar el voto promoviendo antivalores".

El religioso señaló que "el que quiere ser el primero, debe estar al servicio de todos", y que ese criterio debe orientar a todos los hondureños en el actual proceso electoral, que concluirá con los comicios del 28 de noviembre.

Añadió que con antivalores, con la muerte, la violencia y la muerte de inocentes (mediante el aborto), "se está buscando los votos hoy en día, lo que no se deberá permitir".

"Hay que votar por aquellos que consideramos lo mejor, no por la muerte, no por la violencia, no por los que promueven antivalores", acotó.

Rodríguez también abogó por el cuidado de la salud de los niños ante patologías como el dengue y la covid-19.

Desde marzo de 2020 la pandemia de covid-19 en Honduras ha dejado alrededor de 10.000 muertos y más de 350.000 contagios.

"Ya van dos años de la privación de la educación, lo que va a repercutir en los menores", dijo al cardenal al referirse al tiempo que han perdido muchos niños al no recibir clases por el confinamiento obligado por la pandemia de la covid-19.

Las elecciones de noviembre serán las undécimas en Honduras desde el retorno al orden constitucional, en 1980, aunque eso no ha significado bienestar social y económico para la mayoría de sus 9,5 millones de habitantes, de los que alrededor del 70 % son pobres, según analistas. EFE

