Cargas policiales y lanzamiento de objetos marcan el acto de campaña de Vox en Vallecas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El acto de campaña que Vox ha celebrado la tarde de este miércoles en la plaza de la Constitución de Vallecas, conocida popularmente como 'Plaza Roja', se ha visto marcado por las cargas de la Policía Nacional contra los vecinos del barrio que se han congregado en las inmediaciones del lugar al grito de 'fuera fascistas de nuestros barrios' y que han lanzado objetos contra los políticos y simpatizantes de la formación.

En la zona, la Policía Nacional ya había desplegado un fuerte dispositivo policial en previsión de incidentes, con gran numero de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos antidisturbios, desplazados a la zona, y con medidas de control e identificaciones a quienes acudían a secundar la convocatoria.

En la 'Plaza Roja' se han congregado medio millar de vecinos del barrio y simpatizantes que protestaban por el acto y unos 350 seguidores de Vox, según fuentes policiales consultadas por Europa Press. Entre ellos y para evitar enfrentamientos, un cordón de seguridad desplegado por la Policía Nacional separaba a los congregados alrededor de la plaza de los simpatizantes de la formación de Santiago Abascal, ubicados en la zona interior.

Gritos de 'Aquí están los antifascistas' o 'Fuera fascistas de nuestros barrios' por parte de los vecinos han ido recibiendo en el lugar a los miembros de Vox y seguidores, que han respondido a los mismos con gritos de 'presidente' en referencia a Santiago Abascal y de 'presidenta' en el de Rocío Monasterio, la candidata en las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo.

El primer en llegar a la zona ha sido el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, seguido de otros representantes como la portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, quien ha sido recibida entre gritos al llegar con un gran paraguas con el estampado de la bandera de España.

LANZAMIENTO DE OBJETOS

A pesar del férreo cerco policial para evitar enfrentamientos directos entre ambos grupos, se han registrado abundantes lanzamientos de objetos contra los congregados en el centro de la plaza, alguno de los cuales ha impactado en miembros de Vox, y contra los efectivos policiales.

Unos incidentes que han derivado en repetidas cargas por parte de la Policía Nacional, con los consiguientes 'correcalles' entre policías y congregados, que inmediatamente volvían a recuperar sus posiciones.

De este modo, en los alrededores de la plaza han primado las pancartas contra el fascismo como 'Nativa o Extranjera, la misma clase obrera'. ¡Fuera fascistas de nuestros barrios', del Sindicato de Estudiantes, o 'Vallecas para todas. Vallekas Antifa', del colectivo feminista, acompañadas también de banderas republicanas.

En el centro de la misma, y rodeado del cerco policial, los simpatizantes de Vox, muchos de los cuales han portado banderas y simbología con la enseña nacional, han llenado el lugar de carteles en los que se podía leer 'barrios seguros'.

Los incidentes registrados han dejado al menos dos personas detenidas y otras 14 heridas, entre ellas un agente de la Policía Nacional que ha requerido traslado hospitalario, según han informado a Europa Press fuentes policiales y de Emergencias Madrid.

Así, los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a un total de 14 personas por diversas heridas, tres de los cuales han precisado traslado hospitalario, entre ellos a un agente de Policía Nacional que presentaba una luxación de hombro.

La mayoría de las atenciones en el Puesto Sanitario Avanzado en Vallecas han sido debido a cuestiones de carácter leve como brechas, contusiones o abrasiones, según han informado a Europa Press desde Emergencias Madrid.

Fuentes policiales han indicado a Europa Press que además del agente que ha sido trasladado a un hospital, otros efectivos de la Policía Nacional más han resultado contusionados.

Por su parte, Vox ha denunciado que su diputado por Guadalajara Ángel López ha resultado herido por una pedrada en la mano y ha tenido que ser atendido en el Hospital de La Paz, según han informado fuentes de la formación.

PIDEN LA "PRISIÓN" PARA MARLASKA

Durante su intervención, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "debe ir a prisión" y no solo basta con su dimisión.

Ante los abucheos de los manifestantes y el lanzamiento de objetos, ha exigido al jefe del dispositivo policial la intervención inmediata y que se pusiera en contacto con el titular de Interior. "Que lo saque de su sobremesa, de su cinta de correr o donde diablos esté y que le diga lo que está pasando en esta plaza", ha espetado el líder de la formación.

Tras bajar varias veces del atril con motivo de las interrupciones y para acercarse a los manifestantes en dos ocasiones, se han vivido momentos de tensión cuando los políticos se han dirigido hacia la multitud para recoger y mostrar objetos lanzados, entre ellos adoquines.

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, por su parte, ha reivindicado el papel de Vox frente a la "izquierda caviar" y ha subrayado que no les van a "amordazar".

"Gracias por estar aquí, sois unos valientes y esos cobardes pensaban que no ibais a venir. Han fracaso igual que van a fracasar el día 4 porque son unos cobardes (...) Nosotros no tenemos miedo y no lo vamos a tener nunca", ha apostillado.

Progresivamente, los dirigentes de Vox han ido abandonando el lugar tras escuchar el himno de España y blindados por un cordón policial sobre las 20.30 horas y todavía con algunos manifestantes dispersos por la zona.