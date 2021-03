Un cargo de PP de La Rioja desliga la compra de su sede de los movimientos en la caja B

Madrid, 24 mar (EFE).- El ex secretario general del PP de La Rioja y actual diputado autonómico Carlos Cuevas ha desvinculado este miércoles en la Audiencia Nacional la compra de la sede del partido en Logroño en 2008 con movimientos de dinero de la presunta caja B reflejada en los denominados "papeles de Bárcenas".

Cuevas, que ha declarado como testigo, ha comparecido por videoconferencia en el juicio por esa presunta caja B, en el que ha sido preguntado por una supuesta entrega de 200.000 euros del PP de La Rioja a la formación nacional el 26 de mayo de 2008 que el extesorero Luis Bárcenas, principal acusado en este proceso, reflejó en sus famosos "papeles".

Una de las acusaciones ha recordado a Cuevas que Bárcenas relacionó dicha aportación con una transferencia por el mismo importe que la sede nacional hizo al PP de La Rioja porque, según se le manifestó, necesitaban "dinero oficial", y le ha preguntado si entregaron dinero en B para la presunta contabilidad opaca "para que les llegase en A" y así emprender la operación.

"Nada de lo que usted ha dicho tiene que ver con la realidad", ha asegurado Cuevas para después tachar de "absolutamente falso" ese apunte bajo el epígrafe "Entrega La Rioja", reflejado en la presunta contabilidad paralela del PP.

En el mismo sentido lo ha negado la ex gerente regional del partido Ana Elvira Martínez, que ya no tiene responsabilidades en el PP de La Rioja y quien en su testifical ha indicado: "Nosotros a la sede central les pedimos una ayuda y la ayuda llegó en forma de transferencia bancaria".

Antes que ella, Cuevas, actual vicesecretario de Organización y Acción Electoral del PP de la Rioja y también exconsejero del Gobierno riojano, ha explicado que la compra de la sede se financió mediante dos prestamos, los ingresos ordinarios del partido, los donativos "regulados por ley" y la aportación que pensaban pedir a la sede nacional.

Pidieron 200.000 euros al partido, que les llegó por transferencia, según ha dicho, y ha precisado que "no fue un préstamo", sino una "ayuda" y que no se tenía que devolver, entre otras cosas porque esa sede pertenece al "Partido Popular de España". "Si Génova nos ayuda era una decisión de Génova en cuanto a la forma y la cantidad", ha añadido.

Para pedir ese dinero, ha precisado, se dirigieron primero al tesorero Álvaro Lapuerta, ya fallecido; y más tarde a Luis Bárcenas, y ha indicado que la decisión "última" para validar la operación la tenía la Tesorería nacional, que es quien debía otorgar el poder notarial.

La exgerente regional por su parte ha señalado que no recordaba haber hablado nunca directamente con Bárcenas, al que ha dicho que veía solo en reuniones en la sede nacional con otros gerentes para preparar las campañas electorales o los congresos nacionales.

Ha negado también que se tuviese que devolver esa ayuda y respecto a que hubieran hecho una entrega de los donativos recibidos en su sede, ha asegurado que ellos no guardaban dinero en efectivo y no tenían necesidad de "oficializar" ningún dinero.

Una de las acusaciones le ha preguntado que si ella no hizo esa entrega, la pudieron hacer el ex secretario general o el presidente regional, lo que ha rechazado. "Conociéndole no lo creo" o "me resulta imposible", han sido sus respuestas.