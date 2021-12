Carlos Slim: Lo que deja esta pandemia va a ser positivo a largo plazo

Santiago de Compostela, 1 dic (EFE).- El empresario mexicano Carlos Slim ha afirmado este miércoles que el escenario mundial que deja la pandemia sanitaria de la Covid le hace ser “optimista” porque el virus “vino a sacudir las cosas” pero, a su juicio, lo que deja será positivo en términos de recuperación.

“Lo que deja esta pandemia va a ser positivo”, ha sostenido en su intervención durante la jornada de conclusiones de la XXVI Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, celebrada en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura, en Santiago y en la que se han dado cita ex presidentes y destacados empresarios iberoamericanos.

“De alguna forma la pandemia vino a sacudir las cosas pero yo no soy nada pesimista, más bien al revés. Creo que no hay mal que por bien no venga” porque el desafío que supuso la llegada de la covid ha obligado a acelerar “muchos avances” en investigación, desarrollo y tecnología.

A este hilo, se ha referido al rápido avance en cuanto a las vacunas que permitió que “en tres meses se supiese cómo curar y enfrentar la enfermedad” con lo que augura que los avances que habrá en la medicina será “fantásticos” y agilizarán las investigaciones para luchar contra otras enfermedades como el cáncer.

Todo ello, a largo plazo, será positivo y permitirá que el mundo esté “preparado” para las próximas pandemias que, según ha opinado, “va a seguir habiendo, porque esta no va a ser la última”.

Con todo, Slim -que enfermó de covid a principios de este año- ha lamentado la elevada mortalidad que ha supuesto este "virus invisible" en todo el mundo.

El magnate mexicano también ha confiado en que, a partir de ahora, las decisiones políticas se adopten con “mayor racionalidad, orientación y definición” después de un tiempo en el que desde las organizaciones se ha trabajado en vano.

“Ha sido todo una mezcla de trabajo de instituciones y organizaciones que yo creo que ha sido burocracia poco útil. Tantas instituciones y burocracias, reuniones y juntas es mucho ruido y pocas nueces, no se ven resultados”, ha enjuiciado el empresario que ha invitado a continuar por la senda iniciada en países asiáticos como China, Singapur o Corea.

Fuera de los países del continente asiático, las alianzas transfronterizas solo han tenido “avances importantes en la cuestión climática” gracias a que la “conciencia en estos años ha sido muy importante”.

Por ello, confía en que esta pandemia suponga un “despertar” en todo el mundo que permita que las alianzas socioeconómicas fructifiquen en otros campos.

Por su parte, el expresidente chileno Ricardo Lagos ha hecho un llamamiento a articular una “respuesta colectiva” para hacer frente a las consecuencias de la pandemia que, “lamentablemente ha demostrado ser más fuerte que los avances científicos que hemos tenido hasta ahora”.

Lagos ha abogado así por articular un foro mundial para ocuparse de esta problemática similar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se creó para intentar buscar soluciones a uno de los principales desafíos que afronta en el mundo en la actualidad.

En las conclusiones también han participado políticos y economistas como el uruguayo Enrique Iglesias, el argentino Carlos Pagni o el español Martín Santiago.