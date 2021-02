Carmen Calvo afirma que será "cordobesa hasta el final", pero defiende el "rigor" seguido con la Base Logística

CÓRDOBA, 26 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha subrayado este viernes que ella será "cordobesa hasta el final", pero que la elección de Córdoba por el Ministerio de Defensa, en lugar de Jaén u otras ciudades candidatas, para acoger la futura Base Logística del Ejército de Tierra, se ha hecho con "rigor".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, Calvo ha explicado que la polémica que se ha generado en torno a la designación de Córdoba para acoger dicha base militar y su posible intervención en ello, la ha vivido "callada, por la sorpresa" que le "producían muchas cosas que se decían", por lo que decidió que "lo mejor era el silencio, para no seguir alimentando una cadena de declaraciones que eran poco entendibles y muchas de ellas innecesarias".

Así, la vicepresidenta no entiende que haya quien piense que "en el Ministerio de Defensa", cuyos "técnicos" trabajan "para seguir avanzando" en mejorar las condiciones "de la defensa de nuestro país, en este caso en el Ejército de Tierra", pues se tome una decisión, como la de cuál es el mejor lugar para ubicar la citada base, y que ello se haga "por algún mecanismo que no sea el del rigor".

De igual forma, Carmen Calvo piensa que "tampoco se entendía" que "algunos cargos andaluces no estuvieran contentos" con que la futura base militar se sitúe en Andalucía, y "si alguien pretende" que ella "no sea cordobesa", lo cierto es que, según ha sentenciado, eso "no tiene ningún arreglo".

De modo que, según ha resaltado, es cordobesa y lo va "a ser hasta el final", y también es "vicepresidenta primera del Gobierno", y por ello trata "todos los días de proteger los intereses generales de nuestro país, sean en Pontevedra o en Almería", y a ello se dedica "intensamente, lo mejor" que puede, como ha hecho en "algunos cargos públicos" que ha ostentado.

En conclusión, Carmen Calvo ha reiterado, respecto a la elección de Córdoba para acoger la Base Logística del Ejército de Tierra, que ello es fruto de "una decisión rigurosa" y ella se alegra porque es "andaluza, y nada más", dedicándose hasta ahora en este asunto "al silencio, que es muy útil, porque te permite seguir avanzando en otros temas".