Carmen Calvo: "La contestación constante de Díaz Ayuso es sorprendente"

París, 24 ago (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, calificó este lunes de "sorprendente" la postura de contestación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y subrayó que "desde una institución no se puede hacer oposición".

"La institución no le pertenece al partido, es de la gobernanza de todos los ciudadanos, y las instituciones no están para hacer oposición. Ya lo hacemos en la institución prevista para eso, que es el Congreso y el Senado", indicó a la prensa en París.

Calvo se refirió a los reproches vertidos por la presidenta autonómica sobre la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo, al que esta última acusa de dejación de funciones.

"Lo de la presidenta de Madrid es muy sorprendente porque le hemos escuchado todas las posiciones posibles: la de que no debe haber alarma, sí debe haber alarma, que ya me levanten la alarma, la alarma es un control político que me están poniendo pero que me alarmen ahora, o estoy alarmada", apuntó la vicepresidenta.

Calvo consideró que "la contestación constante y contradictoria" de Díaz Ayuso es "curiosa".

"Lo que hay que hacer en los puestos de responsabilidad es utilizar tus competencias para los fines que tienes entre manos. Así que es sorprendente, sí. La contestación constante y contradictoria de la presidenta de la comunidad autónoma (de Madrid) es curiosa", sostuvo.

Calvo defendió que, aunque hay espacio para la confrontación entre partidos, ese tipo de cuestionamientos no deben efectuarse desde el mando de una institución.

"En el partido se está con tu color político; en las instituciones estás para todos. Nosotros no hemos distinguido si la comunidad autónoma la gobernaba el partido A, el B o el C. (...) Luego los partidos nos confrontamos, pero yo distingo esos espacios, porque además la democracia los distingue", concluyó.

La vicepresidenta primera efectuó este lunes en París la visita que tuvo que anular en julio por cuestiones de agenda, y además de su encuentro por la mañana con el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), José Manuel Campa, su viaje incluye una reunión con el primer ministro, Jean Castex.

Calvo hablará también con la alcaldesa parisina, Anne Hidalgo, y homenajeará a los combatientes de La Nueve, compañía integrada en su mayor parte por republicanos españoles que fue la primera en entrar el 24 de agosto de 1944 en un París todavía ocupado por la Alemania nazi y liberado un día después.