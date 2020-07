Carmen Calvo pide el apoyo a G. Caballero, el "único que abrocha la política gallega a la española"

El candidato a la Xunta compromete un gobierno "feminista y paritario" tras el próximo domingo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno ha pedido el apoyo a la candidatura del socialista Gonzalo Caballero a la Presidencia de la Xunta, el "único que abrocha la política gallega a la política española" y que "no va a utilizar Galicia para confrontar" cuando lo que se necesita es "unir y aportar".

La ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática se ha pronunciado de este modo en un acto electoral en Santiago de Compostela en apoyo al proyecto del PSdeG a las elecciones al Parlamento de Galicia en una jornada en la que también arropará al político vigués en un mitin en O Barco de Valdeorras (Ourense).

"Ese gobierno para Galicia solo lo garantiza el PSOE y nuestro candidato", ha afirmado Carmen Calvo, que ha agradecido a Gonzalo Caballero que "no esconda sus siglas". "Tú no estabas con otros partidos en la Plaza de Colón, no tienes nada de que avergonzarte, tú estabas donde hemos estado siempre los socialistas, ayudando a la mayoría social de este país", ha señalado en referencia a la presencia de Feijóo en esta protesta en la que participaron líderes del PP, Ciudadanos y Vox.

En su intervención, Calvo ha asegurado que el Partido Socialista "apoya y da soporte" a las propuestas del movimiento feminista de este país. "Somos tan socialistas como feministas", ha sostenido la vicepresidenta, que ha afirmado que Galicia "solo puede caminar en serio cuando apoya a la mitad de la población, que son las mujeres".

En un acto al que han acudido distintos dirigentes socialistas como la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva; la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y las candidatas Marina Ortega, Isaura Abelairas y Noelia Otero, Calvo ha reivindicado el papel de las "mujeres socialistas poderosas, comprometidas con la política entendida como gestión y ejercicio de la responsabilidad".

"CUALIFICACIÓN MÁS QUE SOBRADA Y PASIÓN POR SU TIERRA"

La dirigente socialista ha pedido el apoyo a la candidatura que representa Gonzalo Caballero, de quien ha señalado su "cualificación más que sobrada y pasión por su tierra" para ejercer como futuro presidente del Gobierno. Además, ha puesto en valor su "lealtad" demostrada en tiempos difíciles, "incluso cuando el Gobierno de la Xunta escogió confrontar con el de España".

También ha reivindicado el papel de Caballero como "un presidente de la Xunta que no eche balones fuera, que no busque atajos y que asume sus compromisos con eficiencia y transparencia". Todo ello, "sin confrontar, para salir todos juntos para afrontar los retos de futuro, para que Galicia se acompase a la hora de España".

"Gobernar no es buscar propaganda y eludir responsabilidades, sino hacer como el presidente Sánchez, es asumir la responsabilidad y tomar decisiones con valentía y sentido del Estado" para alcanzar una salida de la crisis inclusiva, porque no es "un sálvese quien pueda", ha manifestado.

GOBIERNO PARITARIO

Por su parte, Gonzalo Caballero ha anunciado este martes que si es elegido presidente podrá en marcha un gobierno feminista y paritario, con una Consellería de Igualdad con rango de Vicepresidencia.

El líder de los socialistas gallegos ha contrapuesto el futuro gobierno socialista de la Xunta de Galicia, que será "feminista y paritario", con el actual ejecutivo, "conformado por siete hombres y cinco mujeres".

Asimismo, ha afirmado que su gobierno pondrá en marcha las demandas del movimiento feminista gallego, conformando, entre otras cuestiones, una red de viviendas para mujeres víctimas de violencia machista en cada ciudad de Galicia.

También se ha comprometido a reforzar la red de Centros de Información a la Mujer (CIM) con presencia en todas las comarcas, así como con un plan para trabajar contra la brecha salarial.

Por todo ello, ha pedido el apoyo para un gobierno que tenga como objetivo "fortalecer la igualdad" y que sea "una referencia en la lucha por el feminismo y por la igualdad real entre hombres y mujeres".

Por último, Gonzalo Caballero ha calificado de "honor" el hecho de poder contar con la presencia de la vicepresidencia primera del Gobierno, Carmen Calvo, para apoyar su candidatura en la recta final de una campaña "de movilización creciente". "Cada día percibimos más apoyos, más impulso y mayor empatía de una ciudadanía que quiere pasar página de estos 11 años y conseguir un gobierno de futuro", ha manifestado el socialista.