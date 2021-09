Carmen Ibanco, esposa de Espadas, no entiende su citación en la comisión Faffe: "Jamás vi irregularidades"

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

La actual trabajadora del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y expersonal de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Carmen Ibanco, que es esposa del secretario general del PSOE-A y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha comparecido este viernes en la comisión de investigación sobre dicha fundación del Parlamento ante la que ha expresado que no entendía por qué ella había sido citada, al tiempo que ha querido dejar claro jamás tuvo conocimiento, durante el desempeño de su trabajo, de "irregularidades" en la Faffe.

Ibanco ha manifestado que ha acudido a la comisión por "obligación legal" y "respeto" al Parlamento, y ha planteado a los grupos por qué piensan que ella debía saber algo sobre las supuestas irregularidades en la Faffe y no otros compañeros en su misma situación laboral. "No tengo conocimiento alguno de irregularidades", según ha sentenciado, apuntando que no entiende el "motivo" por el que ha sido citada en la comisión, ya que siempre ha sido una trabajadora laboral temporal carente de cualquier "responsabilidad política".

Ha lamentado que se hayan publicado algunas informaciones en medios de comunicación que han "dañado de forma injusta" su imagen. Ha asegurado que nunca ha militado en ningún partido o sindicato y ha explicado que accedió al puesto de trabajo en la Faffe en febrero de 2007 a través de una convocatoria de la que tuvo conocimiento por un anuncio en un medio de comunicación. Ha expuesto que es licenciada en Psicología con experiencia en cuestiones relacionadas con el ámbito laboral y que desde que accediera en 2007 al empleo en la Faffe siempre ha trabajado como técnico y "nunca" ha tenido ascenso, complemento o un puesto de responsabilidad. Ha agregado que jamás ha hecho tareas relacionadas con potestades públicas, que sólo pueden hacer funcionarios.

Ha expuesto que antes de empezar a trabajar, se encontraba en el paro como demandante de empleo en el SAE, y que nunca pensó que por el hecho de que su marido fuera en esos momentos viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta ya no tenía derecho a formar parte de una selección en una oferta de empleo en la administración autonómica. "Fue todo con total transparencia, no tengo ningún complejo de nada", con un "proceso selectivo que lo avala", según ha sentenciado Carmen Ibanco en relación con su acceso al puesto de trabajo.

"Mi marido no tiene nada que ver con mi faceta profesional, es mi ámbito privado y personal", ha manifestado durante su intervención en la comisión, donde ha señalado que desde que comenzó a trabajar en 2007 no ha tenido cambio de contrato ni de situación o categoría laboral y que, en la actualidad, está en el departamento de la coordinacion de gerencia con funciones de apoyo técnico a distintos proyectos en el SAE. INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha indicado que el currículo de Ibanco pone de manifiesto mérito, capacidad y muchos años de trabajo, y no cree que su comparecencia esté justificada. "Está aquí por una causa política porque su marido es el secretario general del PSOE-A y desgraciadamente han querido poner el foco en usted", ha denunciado Pérez, quien ha insistido en lamentar que Ibanco esté hoy aquí "por su libro de familia". Ha preguntado a Ibanco si en algún momento estuvo relacionada con el ámbito de facturaciones o subvenciones o si había visto alguna vez una tarjeta de crédito en su ámbito laboral en la extinta Faffe, a lo que ésta ha respondido que "jamás". Ibanco también ha dicho que "jamás, nunca" ha visto ninguna "irregularidad" en ningún departamento en los que ha estado y ha querido defender el trabajo de las decenas de empleados de la extinta Faffe.

La parlamentaria del PP-A Ana Vanessa García ha considerado que el procedimiento por el que Ibanco accedió a un empleo en la Faffe en febrero de 2007, tras tener conocimiento de un anuncio en prensa, fue "incorrecto", ya que los contratos tanto de ella como de otras cinco personas más se firmaron semanas antes de que acabara el plazo para presentar solicitudes por parte de cualquier andaluz. Ha indicado que entre los contratados se encontraban personas relacionadas con el PSOE en el ámbito autonómico o local.

La diputada de Ciudadanos (Cs) Teresa Pardo ha indicado que siempre le parecerá algo "obsceno" que a una mujer se le ponga en tela de juicio su capacidad laboral "por ser mujer de" y ha asegurado que Ibanco no ha sido citada por ser la esposa de Espadas. Ha manifestado que el PSOE-A ha puesto la "alfombra roja" a Ibanco durante su comparecencia en esta comisión, que sí estaba "justificada". En relación con el procedimiento por el que accedió a un empleo en la Faffe, ha indicado que le llama la atención que tuviera conocimiento de la oferta de empleo por un anuncio en prensa y no a través del SAE, cuando era demandante de empleo, y que todo el procedimiento de contratación se produjera con una gran rapidez.

El parlamentario de Unidas Podemos Jesús Fernández ha manifestado que si, como dicen determinados partidos, hubo "enchufados" en la Faffe o se "convoca a todos o a ninguno y en todo caso habría que convocar a los cargos políticos responsables de esas decisiones. Se ha mostrado seguro de que si Juan espadas no fuera hoy quien es, Ibanco no estaría en la comisión "pasando este mal rato y disgusto" y viendo como determinados partidos están "prostituyendo esta comisión".

La diputada de Vox Ángela Mulas ha preguntado a Ibanco si su marido le advirtió de que saldría la oferta de empleo a la que ella se presentó, a lo que ésta ha respondido que "jamás". "Mi marido no tiene nada que ver con mi faceta profesional, es mi ámbito privado y personal", ha dicho la compareciente a la diputada de Vox. Para Mulas, no hay más remedio que vincular su "contratación" con el hecho de que Espadas era su marido porque se ha demostrado que la Faffe era un "entramado para colocar a familiares y allegados de miembros del PSOE".

OTRA COMPARECENCIA

Antes de la comparecencia de Ibanco en comisión se ha producido la de María José Rofa, que fue asesora técnica de la Dirección General de Trabajo entre julio de 2008 y marzo de 2011, y declaró en 2018 como testigo en el juicio del caso de los ERE. En la comisión ha incidido en su actitud colaboradora con la justicia en "temas de corrupción y fraude", algo que llegó a ser "reconocido" por el Ministerio Fiscal. En este momento, está trabajando en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

No obstante, ha lamentado que a día de hoy se mantiene "el despropósito jurídico, político y humano" del que es protagonista. Ha entregado a los grupos una dossier con documentación, en el que se incluye su trayectoria laboral, que ya entregó a la UCO en septiembre de 2011 para su investigación. Ha indicado ante la comisión que si hubiera habido un mínimo de conducta fraudulenta en su contratación, "no duden de que la juez (Mercedes) Alaya ya hubiera actuado en 2011 porque eso fue objeto de investigación".

Rofa ha hecho un llamamiento a la comisión de investigación para que dejen de usar a los trabajadores públicos en "sus afrentas políticas porque los trabajadores de Faffe y otros entes públicos somos empleados públicos y somos parte de la administración de la Junta y si ustedes consideran que hay personal enchufado o irregularidades esto se debe a la política de contratación de algunos cargos públicos y los hay de todo el arco parlamentario".

Asimismo, ha expresado que vista la trayectoria de los, ERE duda de que con la nueva Ley andaluza de lucha contra el fraude y la corrupción se vaya a avanzar algo y ha dudado de que alguien "se preste a colaborar". Ha indicado que ella misma ha planteado un escrito sobre su disposición a colaborar ante el Gobierno andaluz y no ha obtenido respuesta.