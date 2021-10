Carmena dice que le gusta el proyecto de Yolanda Díaz y se arrepiente de no haber promovido una agrupación de electores

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La exalcaldesa de Madrid y número uno en la lista con la que Más Madrid concurrió a las elecciones municipales de 2019, Manuela Carmena, reconoce que le gusta el proyecto de aglutinar fuerzas a la izquierda del PSOE que perfila la ministra de Trabajo y vicepresidenta, Yolanda Díaz, y ha apuntado que se arrepiente de no haber promovido una agrupación de electores en lugar de una plataforma.

"De lo que me arrepiento es de no haber hecho una agrupación de electores en el Ayuntamiento en lugar de una plataforma, que es lo que intentamos hacer", declaraba Carmena anoche en la 'Cadena Ser'. No lo hicieron porque fue una opción que les desaconsejaron por sus "dificultades enormes".

Para Carmena, una plataforma como Más Madrid "al final es como que plantas una semilla y te sale un partido, cuando de lo que se trataba era de hacer una plataforma". "Me parece más interesante hacer grandes plataformas que se parezcan más a las agrupaciones de electores", insistía la exalcaldesa.

Preguntada por la postura del líder de Más País, Íñigo Errejón, que habría rechazado la incorporación al proyecto que perfila Yolanda Díaz, Manuela Carmena contestaba que no había hablado con el diputado, con quien compartió cartel electoral en 2019, destacando que él "tiene una visión clara de partido".

"Sin perjuicio de que le pueda resultar interesante en un momento someterse a coaliciones o unirse a coaliciones yo, personalmente, cuando oigo a Yolanda (Díaz) decir que quiere incorporar a personas que no están en partidos políticos me parece que es un objetivo que yo tuve", destacó sobre esa coincidencia.

Carmena sigue pensando que es "muy importante incorporar a personas desvinculadas de la estructura del propio partido político como tal y tener simplemente una visión de la política ciudadana, no tanto institucional".