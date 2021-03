Carmena a Pablo Iglesias sobre no haber apoyado la candidatura de Más Madrid en las elecciones de 2019: "Te equivocaste"

"No me veo volviendo a la política institucional", asegura

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena cree que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, hoy candidato de la formación morada al 4M, se equivocó al no apoyar la lista de Más Madrid a las elecciones municipales de 2019.

"Creo que te equivocaste. Me deberías haber votado para la candidatura (de 2019). Te equivocaste no votándome", ha contestado dirigiéndose a Iglesias en una entrevista que le ha hecho el líder de Compromís, Joan Baldoví, en su programa en Youtube 'Enconfiança'.

Podemos no llegó a un acuerdo con Más Madrid en cuanto a quiénes y cuántos miembros debían integrar la candidatura de izquierdas a los comicios municipales, lo que se saldó con la salida de la formación morada de los ediles Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Marta Gómez, Esther Gómez y Francisco Pérez al no concurrir a las primarias internas. Finalmente Podemos se echó a un lado y decidió no concurrir a las elecciones municipales de 2019.

Además se constituyó otra candidatura de izquierdas, Madrid en Pie, una coalición electoral formada por Izquierda Unida, Anticapitalistas Madrid y Bancada Municipalista, que no consiguió representación en el Ayuntamiento. Más Madrid, a pesar de ser la lista más votada, no consiguió revalidar la Alcaldía por la suma de PP y Cs y con el apoyo en la investidura de Cs.

NO VOLVERÁ A LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

Preguntada si volvería a la política en las instituciones, Carmena ha contestado con un rotundo 'no' y no sólo por "un tema biológico" (tienen 77 años) sino porque tiene "muchísimas cosas que hacer", con las que se siente "muy cómoda". "No me veo volviendo a la política institucional", ha asegurado.

De su paso por la política institucional ha aprendido mucho, hasta hacer "que la mochila esté saturada". Ahora tiene "ganas de reflexionar" sobre ese paso, reflexiones que plasmará en un libro que está escribiendo sobre cómo debe ser una política diferente.