Carmona avisa al PSOE que si echa a Leguina y Redondo se irán del partido "20.000 militantes y un millón de votos"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El exconcejal y exparlamentario madrileño socialista Antonio Miguel Carmona ha salido este sábado en defensa de los exdirigientes de su partido Nicolás Redondo y Joaquín Leguina, avisando que si el PSOE les echa de la formación se irían con ellos "20.000 militantes y un millón de votos".

"¿Es obligatorio votar al PSOE?, ¿han convertido al PSOE en el PCUS? Yo siempre he votado al PSOE, aún no estando en todo de acuerdo. Durante casi cuarenta años he sido militante y apoderado en las mesas. Si hubiese sabido que era obligatorio hubiese mandado el sobre vacío a Moncloa para que lo rellenaran ellos", ha señalado.

Carmona también ha indicado que Redondo y Leguina organizaron una visita de los candidatos a una fundación benéfica, y sólo se presentó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Por eso hubo esa foto. A quien habría que echar por incapaces es a los que impidieron que Gabilondo visitara aquella fundación. Ni Redondo ni Leguina han hecho nunca apología de ningún voto a Ayuso. ¿Va a expulsar el PSOE al único presidente socialista de la Comunidad de Madrid?. Es mejor que no insulten a la inteligencia", ha continuado.

LAS LISTAS Y LA CAMPAÑA

En ese sentido, el que fuera candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid en 2015 ha sido bastante claro respecto al expediente de expulsión abierto por su partido a estos dos exdirigentes socialistas: "El que no ha votado nunca al PSOE es el que ha organizado la campaña del PSOE de Madrid desde Moncloa. ¿Puede alguien de derechas, que no ha votado nunca al PSOE, organizar la campaña del PSOE en Madrid?".

"Ha sido una falta de respeto a los militantes. Por primera vez en la historia del PSOE, desde 1879, los militantes no han propuesto a los compañeros que van en las listas. Ni siquiera han aprobado las listas electorales. ¡Qué vergüenza! Con el silencio de los corderos de la Ejecutiva Regional, salvo un par de casos, han insultado a toda la militancia socialista madrileña".

Para Antonio Miguel Carmona, Ayuso ha recibido los votos, "tapándose la nariz, de socialistas que votaron a Pedro pero que no estaban de acuerdo con que ese pobre cantamañanas de Iglesias malgobernara Madrid". Otros porque estaban en contra del pacto con los independentistas; otros refutaban el acuerdo con "los nazis de Bildu". "Según las encuestas, 90.000 votantes del PSOE votaron a Ayuso, ¿los van a expulsar también?", ha preguntado Carmona a la Ejecutiva de su formación.

El exconcejal madrileño se ha puesto a disposición de la dirección federal del PSOE "para ayudarles a corregir un rumbo que, como dice Felipe González o la propia Carmen Calvo, nos ha dañado en estas últimas elecciones".

ACUSA A ORGANIZACIÓN DE FERRAZ DE HACER CAMPAÑA POR CARMENA EN 2015

Por otro lado, Carmona ha aseverado que cuando él se presentó en 2015 a alcalde de Madrid hicieron campaña por Manuela Carmena desde Ferraz. "¿Es eso motivo para expulsarles a ellos? Tengo los correos electrónicos de Organización de Ferraz diciendo que votaran el tándem Gabilondo-Carmena. Cuando se tramite el expediente a Leguina y a Redondo llevaré estas pruebas para que la expulsión sea más amplia", ha apuntado.

Con todo y con ello, en 2015 el PSOE a nivel nacional se hundió, reflexiona el candidato a la Alcaldía, pero él obtuvo el mejor resultado del PSOE de las cuatro grandes capitales española. "Luego llegó Pepu, quien tuvo su derecho de defender votar a Rajoy unos años antes, otra ocurrencia de Moncloa; y en el mejor momento del PSOE obtuvo el peor resultado de la historia del PSOE de Madrid", ha apostillado.

"Peor aún, en mi caso impidieron que fuera vicealcalde cuando me lo ofreció Carmena. Impidieron que el PSOE gobernara el Ayuntamiento por temor a que los socialistas madrileños tuvieran mucho poder. Ahora tendríamos alcalde socialista y la federación más fuerte. ¿Hay algún motivo de expulsión mayor que a aquellos que impidieron que el PSOE gobernara?. Yo he ganado todas las primarias a las que me he presentado. No tengo miedo a votar. Mi único miedo es a los tontos", ha proseguido Carmona.

El también exdiputado autonómico también ha recordado que Pedro Sánchez dijo en una entrevista a Jorde Évole que en la dirección del PSOE "había esbirros del IBEX y a nadie se le ocurrió expulsarle".

"Desde luego que si el expediente a Leguina y a Redondo prospera les voy a dar pruebas para expulsar a otros antes. Van a tener que pedir ayuda a San Raimundo de Peñafort, patrón de los abogados", ha concluido Antonio Miguel Carmona en un comunicado.