Casado a Sánchez: "El fondo europeo se debe negociar sin vender la piel del oso antes de cazarlo y sin insultar"

Denuncia que el jefe del Ejecutivo no le llama desde hace dos meses y medio y subraya que eso en Europa "no se lo creen"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha aconsejado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la reunión del Consejo Europeo que arranca hoy en Bruselas, que no busque "falsos responsables fuera" y "enemigos exteriores" en los llamados 'países frugales' sino que se dedique a negociar "bien, con respeto y con las cartas encima de la mesa".

"Ese fondo se tiene que negociar sin vender la piel del oso antes que cazarlo y sin insultar a los que supuestamente tienen que votar", ha advertido Casado a Sánchez en la presentación del libro del senador y excoordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, 'El Banco Central Europeo. Propuestas de Reforma'.

En este acto, organizado por la agencia Servimedia en el auditorio de la Fundación ONCE, ha participado también el vicepresidente del BCE y exministro de Economía, Luis de Guindos. Al acto ha asistido también el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Ante esa negociación del fondo de reconstrucción en Bruselas, Casado ha afirmado que el PP apoya al Gobierno aunque no se lo ha pedido, votando a favor de hasta siete decretos económicos en el Congreso. Eso sí, ha aprovechado para denunciar que el jefe del Ejecutivo no le ha llamado desde el 4 de mayo y ha recalcado que el "problema es del Gobierno, que no quiere pactar con el PP".

RESPONSABILIDAD, ESTABILIDAD Y REFORMAS

Casado ha señalado que, en relación al debate sobre la condicionalidad, que el PP mantiene las tres palabras que siempre ha defendido: "responsabilidad, estabilidad y reformas", algo que, a su juicio "no es mucho pedir". "No hay que buscara enemigos en el exterior sino negociar bien, con respeto y con las cartas encima de la mesa", ha manifestado.

El líder del PP ha señalado que hay políticas que se tienen que hacer con consenso nacional pero "dentro de la responsabilidad". "No se puede pedir a la oposición patrocinar la irresponsabilidad", ha enfatizado.

Así, Casado ha subrayado que el problema al que se enfrenta España no es de Europa sino de "contenido" por el Gobierno "que se ha formado en España". Por tanto, ha insistido en que no busque "falsos responsables fuera", en alusión a los llamados 'países frugales'.

"NO QUIERE PACTAR CON EL PP"

Casado se ha quejado de que Sánchez no le llame desde el pasado 4 de mayo a pesar de todo lo acontecido estas semanas, "más de 40.000 muertos", negociaciones europeas, salidas del estado de alarma y aprobaciones de decretos económicos. "Esto en Europa no se lo creen", ha exclamado.

A su entender, "el problema del Gobierno es que no quiere pactar con el PP porque cree que si pacta desparecería, lo mismo que le decían a Rajoy en 2015". Y Europa, ha agregado, "pide confianza y credibilidad".

Casado ha destacado el apoyo del Partido Popular a las candidaturas españolas y en defensa de los intereses españoles y ha señalado que el PSOE no hizo lo mismo con Luis De Guindos, Miguel Arias Cañete o Isabel García Tejerina.

Además, ha resaltado que en Europa a su partido le preguntan por la entrevista del vicepresidente Pablo Iglesias en el Financial Times, por la de Sánchez en el Corriere della Sera diciendo que no iba a pactar con el PP o por los gastos de 20.000 millones en periodo electoral. "El Plan Marshall se instauró para evitar la entrada del comunismo en Europa", ha apostillado.