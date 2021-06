Casado achaca a Sánchez que "beneficie a etarras" en el Día de las Víctimas

Madrid, 27 jun (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha achacado este domingo, cuando se conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "beneficie a presos etarras" y "pacte con los que no condenan 850 asesinatos".

En un tuit publicado antes de que a mediodía comience en el Congreso el homenaje institucional, al que el PP ha renunciado a acudir, Casado ha escrito que en esta fecha su partido exige "memoria, dignidad y justicia".

"Es inaceptable que Sánchez beneficie a presos etarras, pacte con los que no condenan 850 asesinatos y no colaboran a esclarecer 300 crímenes impunes", ha añadido Casado, en probable revferencia a EH Bildu, y ha concluido: "No todo vale para seguir en el poder. Basta ya".

El PP ha renunciado este año a estar presente en el acto solemne de conmemoración, que será presidido por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Tampoco estará presente Vox, que ya renunció el año anterior, ni varias asociaciones de víctimas, como AVT, Covite y Dignidad y Justicia.

En cambio, la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) sí participará en el acto en el Congreso, y su presidente, Tomás Caballero, pronunciará un discurso junto a Batet.

No está prevista la presencia de Casado en las concentraciones convocadas en el exterior del Congreso por la AVT y otros colectivos, en la que sí estarán los portavoces parlamentarios del PP, Cuca Gamarra (Congreso) y Javier Maroto (Senado).

La AVT, que se ausentó por primera vez del acto solemne el año pasado, considera que "no es moral ni ético" ceder al acercamiento de presos, reivindicación histórica de ETA, y luego celebrar un homenaje a las víctimas: "O se está con las víctimas o se está con los verdugos".

El Congreso de los Diputados organiza este homenaje cada año desde que en 2010 se aprobó una declaración institucional para instaurar el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo.

Fue elegida esta fecha en memoria de Begoña Urroz, asesinada con 22 meses en 1960 por una bomba colocada en la estación ferroviaria de Amara (Guipúzcoa).