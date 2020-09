Casado acusa a Iglesias lanzar una "cortina de humo" con la Monarquía para "tapar" su gestión en ERTES o ingreso mínimo

Dice que Podemos no es un interlocutor válido para renovar el CGPJ y pide dejarlo fuera como ha sucedido en la fusión de Bankia y La Caixa

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este lunes al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, de "levantar cortinas de humo" sobre la Monarquía parar "tapar" su gestión en asuntos como los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital o las 'okupaciones' de vivienda, ya que, según ha dicho, con la crisis están "dejando a millones de personas atrás".

"Venían a asaltar los cielos y van a acabar asaltando la Zarzuela", ha recalcado Casado, que ha respondido así a las declaraciones de Iglesias este fin de semana en un acto de Podemos asegurando que una de las tareas políticas "fundamentales" del partido morado en los próximos tiempos debe consistir en que España "avance hacia el horizonte de una nueva República".

En una entrevista en Telecinco, Casado ha expresado su "total apoyo a Felipe VI y la Monarquía", que es "clave" en el sistema constitucional. Así, ha recordado que la monarquía parlamentaria la decidieron los españoles en 1978 en un referéndum constituyente y también "hace seis años, a través de los representantes parlamentarios" cuando se produjo la sucesión en la Corona.

"ESTO NO SE LO MERECEN LOS ESPAÑOLES"

En segundo lugar, ha recriminado a Podemos que "no hable del medio millón de españoles en ERTE que se van a quedar sin prestación"; del "99% de solicitantes del Ingreso Mínimo Vital que no están recibiendo contestación"; o de los "40 españoles que sufren la 'okupación' de su vivienda cada día". También le ha afeado que no aluda a las informaciones que apuntan a una posible congelación de pensiones o un recorte de sueldo a funcionarios "como hizo Zapatero" en 2010.

"¿Éste es el Gobierno que no deja a nadie atrás? Dejan a millones de personas atrás y para taparlo levantan cortinas de humo, como Franco o como la República", ha manifestado el presidente de los 'populares'.

Casado ha subrayado que Iglesias "no es solo líder del Gobierno sino vicepresidente del Gobierno de España". ¿Alguien entendería que el primer ministro de Francia estuviera diciendo que Francia tiene que dejar de ser una Republica? ¿O que el vicepresidente de Estados Unidos dijera que EEUU no puede ser lo que es ahora?", se he preguntado.

En este punto, ha señalado que "la culpa de todo esto" es de Pedro Sánchez porque "eligió a Pablo Iglesias como vicepresidente" y "no dice nada de esto" cuando es "gravísimo". Y ahora, ha lamentado, están hablando de la Monarquía en vez de hablar de los parados, los ERTE, los 'okupas' o los funcionarios y pensionistas.

A su entender, "esto no se lo merecen los españoles porque esto desestabiliza y cotiza en Bolsa". "España es el país de la OCDE de todo el mundo desarrollado que peor recuperación económica tiene", ha manifestado, para añadir que "hay países que gestionar peor y otros mejor".

DENUNCIA LA "OCUPACIÓN DE INSTITUCIONES" COMO EL CIS

Casado ha defendido un plan de choque económico y ha afirmado que, pese a la "propaganda" del Gobierno de coalición, "hay siete millones de personas que han quedado atrás" con la crisis provocada por el coronavirus.

Ante el hecho de que el CIS rechace preguntar sobre la Monarquía en la encuesta del CIS, Casado ha afirmado que ese sondeo "ya no se lo cree ni el propio Gobierno" y ha agregado que "es una broma que no tiene gracia" porque "empieza a ser una malversación de recursos públicos al servicio de un partido".

En este punto, ha indicado que la "ocupación" que ha hecho el Gobierno de las instituciones, citando el CIS, TVE, la Fiscalía General, la Abogacía General del Estado o el CNI, "no había pasado nunca". "Y eso hay que decirlo porque ése es un tipo de corrupción institucional, ocupar instituciones al servicio del poder", ha denunciado.

RENOVACIÓN DEL CGPJ: PODEMOS NO PUEDE SER UN INTERLOCUTOR

Al ser preguntado por la renovación de órganos constitucionales como el CGPJ, ha recordado en primer lugar que en su día ya pidió a Sánchez "despolitización de los procedimientos de elección". En segundo lugar, ha asegurado que Podemos está pidiendo "la salida del Rey de España" cuando es un partido que está "imputado por financiación irregular, ataca al Poder Judicial, pide gobernar con los proetarras en el País Vasco y pacta los Presupuestos con los independentistas.

Por eso, Casado ha reiterado que Podemos "no puede ser un interlocutor para nombrar jueces" y ha subrayado que la salida pasa por dejar fuera a ese partido como ha ocurrido en la fusión de Bankia y La Caixa.

"En la fusión Bankia y Caixa, Podemos no ha tenido nada que ver", ha afirmado, para preguntarse por qué en esa operación bancaria el partido morado "puede ser excluido" y no puede ocurrir en la renovación del CGPJ. "Yo no voy a negociar la renovación de las instituciones del Estado con un partido que pide la demolición de ese Estado", ha abundado.

LA MOCIÓN DE CENSURA DE VOX "AGLUTINA A MAYORÍA FRANKENTEIN"

En cuanto a la moción de censura que ha anunciado Vox, Casado ha resaltado que es un "movimiento que no puede confundir a la gente porque solo vale para reforzar" a Pedro Sánchez y "volver a aglutinar a la mayoría frankenstein de la investidura". Es más, ha indicado que para que saliera adelante "necesitaría los votos de ERC, JxCAT, Bildu y la CUP". "Lo digo para que los votantes de centro-derecha lo sepan", ha manifestado.

Además, ha explicado que en España las mociones de censura "no son para quitar gobiernos sino para nombrar un gobierno", de acuerdo a su "naturaleza jurídica y parlamentaria" dado que el candidato a la moción es al que hay que votar como presidente del Gobierno. "Es un detalle que no se está poniendo de relieve", ha advertido.

El presidente de los 'populares' ha criticado que el Gobierno de Sánchez haya acercando "a 58 presos de ETA" a cárceles cercanas a próximas al País Vasco "en apenas seis meses de Gobierno" cuando Bildu no condena los asesinatos de ETA y sigue haciendo homenajes a etarras. "Esto de negociar los Presupuestos o la reforma laboral a cambio de acercar a presos que no se han arrepentido, jamás había pasado", ha avisado.