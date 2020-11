Casado acusa a Sánchez de "oscurecer el sacrificio" de las víctimas de ETA con la "indignidad moral" de pactar con Bildu

Carga contra Ábalos por creer que el partido de los que "brindaban con champán tras meter tiros" es "más responsable" que el PP

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez de "oscurecer" el "sacrificio" de las víctimas de ETA con la "indignidad moral" de pactar con Bildu los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Además, ha dicho que su partido no permitirá "por la memoria" de esas víctimas que se traspase la línea de "dignidad moral" que, a su juicio, el Gobierno ha cruzado con la formación abertzale.

Casado, que ha participado en la Junta Directiva de NNGG, ha criticado duramente las declaraciones del ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Luis Ábalos, asegurando que Bildu ha tenido "más sentido de la responsabilidad" que el PP en los PGE. En una entrevista en El País, el ministro dijo que no hay "ningún pacto" con la coalición abertzale, un extremo que ha vuelto a subrayar este lunes en rueda de prensa tras la Ejecutiva del PSOE.

Tras recordar que su interés en política comenzó por Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, Casado ha censurado que un partido como el PSOE, que "tiene 12 víctimas del terrorismo" en sus filas, considere un salto para la democracia "pactar con los que no han condenado el asesinato de sus propios compañeros".

"Por eso, hay ya muchos presidentes autonómicos del PSOE y muchos ex dirigentes del Partido Socialista que han dicho que esto no tiene un pase", ha manifestado, en alusión a Guillermo Fernández-Vara, Emiliano García-Page, Javier Lambán o Alfonso Guerra.

"NO PODEMOS TOLERARLO"

En este punto, ha echado en cara a Ábalos que la hermana de Miguel Ángel Blanco, los hijos de Manuel Jiménez Abad, la hermana de Alberto Jiménez-Becerril y otras víctimas del PP tengan que escuchar que el PP es "menos responsable" que el partido "por el que murieron sus familiares, según el número dos del PSOE".

"O sea, ¿que el partido de los que brindaban con champán cuando metían dos tiros a un señor delante de su hijo es más responsable que el partido por el cuál le habían asesinado? Eso no podemos tolerarlo", ha proclamado.

En este sentido, el presidente de los 'populares' ha aludido a "la memoria" de las víctimas del terrorismo y ha recalcado que esto es una "línea de indignidad moral" que el PP "no va a permitir que se traspase".

Casado ha reconocido ante Nuevas Generaciones que han sabido recientemente que hay muchos jóvenes españoles que no saben quién fue Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez. "Eso es una sociedad enferma. Una sociedad que no reivindica a sus héroes es una sociedad que no tiene sentido y no merece la pena", ha enfatizado.

En este punto, ha subrayado ante los jóvenes del PP la importancia de que en España se defienda "la memoria, la dignidad y la justicia de los 850 mártires de la libertad". "Nuestra principal razón de ser, de NNGG y del PP, es llevar ese testigo de personas como Miguel Ángel Blanco, que murieron para defender las libertades que nosotros también estamos ahora reivindicando", ha recalcado.

"CORTOPLACISMO IRRESPONSABLE" DE SÁNCHEZ

Casado ha insistido en que el PP no va a permitir al PSOE que siga con esta línea de actuación. "No vamos a dejar que pasen por ahí. Ni por unos PGE, ni por una investidura ni por una reforma laboral. No hay derecho porque ha habido demasiado dolor en este país para que algunos vengan a oscurecer esa brillante historia de sacrificio", ha afirmado.

Así, ha advertido a Pedro Sánchez de que los familiares de las víctimas no piden "revancha ni rencor" sino que por lo que fueron asesinados sus seres queridos "ahora no se empañe por un cortoplacismo tan irresponsable como el del Gobierno".