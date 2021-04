Casado acusa a Sánchez de "abandonar" a las CCAA y no querer aprobar un plan alternativo a la alarma por ser idea del PP

Avisa que con esa negativa "pone en riesgo vidas": "¿Por qué no lo ha hecho Sánchez? Por una sola razón, porque lo he propuesto yo"

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "abandonar" a las comunidades autónomas al no querer aprobar un plan jurídico alternativo al estado de alarma y ha achacado su negativa a que es una propuesta del Partido Popular. A su juicio, solo hay una "razón política" detrás de ese 'no' del Gobierno.

"¿Por qué no lo ha hecho Pedro Sánchez? Por una sola razón, porque lo he propuesto yo", ha afirmado Casado tras visitar las instalaciones de la fundación Parque Científico de Madrid situadas en la localidad madrileña de Cantoblanco, cuando faltan diez días para que decaiga el estado de alarma.

Al ser preguntado por la posibilidad de que se pueda aplicar un estado de alarma 'a la carta' que afecte a unas CCAA y a otras no, Casado ha señalado que es un "disparate" que el presidente del Gobierno se haya "negado a legislar" para ofrecer un marco jurídico que "permita a las autonomías controlar los contagios, limitar la movilidad o hacer un seguimiento eficaz de los contagiados y sus contactos".

MODIFICAR "EN 15 DÍAS" LA LEY 3/86 PARA UN "MARCO ÁGIL"

Casado ha recalcado que el PP lleva un año solicitado ese marco jurídico, que "han hecho otros países como Alemania" y que también defiende el Consejo de Estado. Según ha explicado, modificando "en apenas quince días" por el trámite de urgencia la Ley Orgánica 3/1986 en materia de Salud Pública se podría dar "un marco legal, eficaz y ágil para combatir la pandemia".

El jefe de la oposición ha insistido en que la "única razón" por la que Sánchez se niega a aprobar esa alternativa al estado de alarma es porque lo plantea el Partido Popular y ha recordado que el pasado verano estaban de acuerdo con ese cambio legal la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Es más, ha dicho que el propio Sánchez también avaló esa opción en las negociaciones de la quinta prórroga del estado de alarma con los grupos parlamentarios. Sin embargo, ha subrayado que "como todos los medios dicen que lo ha pedido el PP", al presidente del Gobierno "no le apetece aprobarlo". "Con eso pone en riesgo vidas y está dejando abandonadas a las Comunidades Autónomas", ha avisado.

"TIENE QUE HABER UNA NORMATIVA DE PANDEMIAS"

Según Casado, "no tiene sentido" que ante "cualquier repunte de contagios" una región se "tenga que esperar a que se convoque un Pleno" del Congreso y que ese Pleno "apoye un estado de alarma y se apruebe una excepcionalidad constitucional para una limitación de movilidad que puede ser puntual en un barrio o en un municipio".

"Estamos en un país en el siglo XXI. Tiene que haber una normativa de pandemias que, por desgracia, nos va a acompañar mucho tiempo", ha manifestado, para añadir que ya hay laboratorios que apuntan a que "a lo mejor se tiene que administrar una tercera dosis" o hay que "vacunarse de forma anual como ocurre con la gripe".

Casado se ha preguntado entonces qué hará Sánchez. "El año que viene, que esperemos que ya no esté en el Gobierno, ¿va a volver a convocar un estado de alarma si la campaña de vacunación de otoño del año 22 va mal en La Rioja?", se ha preguntado, para subrayar que "esto no es serio".

A su entender, no hay "razón científica, epidemiológica, territorial o administrativa" para no tener ese marco legal sino que hay una "razón política" y es que "todo lo que propone el Partido Popular dice que 'no'".

Según ha agregado, eso ha pasado con otras propuestas de su partido como un plan de choque económico pero "esto la gente no lo entiende". "Lo he dicho en más de una ocasión, el problema de Sánchez es que ya es como un mago de verbena de pueblo, al que se le ven los trucos. Y ya no cuela", ha aseverado.

"SI QUIEREN, MAÑANA MISMO PACTAMOS UN MARCO JURÍDICO"

Por todo ello, ha pedido al presidente del Gobierno "sensatez y responsabilidad" y ha añadido que lo hace "con la legitimidad de haber tendido la mano desde hace un año". "Si ellos quieren, mañana mismo pactamos con los votos del PP un marco jurídico alternativo para contener el virus para que las autonomías tengas herramientas sin acudir a la excepcionalidad constitucional", ha abundado.

Finalmente, Casado ha tendido la mano al Gobierno para firmar un pacto de Estado para que el 2% del PIB se dedique la investigación, a la innovación y el desarrollo de proyectos innovadores como el del Parque Científico de Madrid.