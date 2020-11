Casado acusa a Sánchez de "aprovechar" los PGE para "blanquear" a Bildu y "sacar al Ejército del País Vasco"

Reivindica al PP como partido "útil" que ayuda a resolver problemas de la gente: "Siempre ha sido el partido de las soluciones"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "aprovechar" la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 para "blanquear" a Bildu y "sacar al Ejército del País Vasco", así como para "prohibir el español como lengua vehicular".

Así se ha pronunciado Casado después de que ERC, Bildu y PNV hayan expresado su disposición a apoyar las cuentas públicas en el Congreso. En el caso de los nacionalistas vascos, ese respaldo viene tras un acuerdo para la enajenación de los cuarteles de Loyola, que pasarían del Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de San Sebastián antes de que acabe el próximo año.

En un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, junto a la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, Casado ha subrayado que esa violencia contra la mujer "se tiene que parar" y hay que "desarrollar" el Pacto de Estado que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy con unos presupuestos que tengan "dotación suficiente".

"Esto son las cosas que son importantes. No se pueden aprovechar unos Presupuestos para sacar al Ejército del País Vasco. No se pueden aprovechar unos Presupuestos para prohibir el español como lengua vehicular. No se pueden aprovechar unos Presupuestos para blanquear a Bildu", ha proclamado Casado, para añadir que la coalición abertzale no condena los asesinatos de ETA.

EL PP, "EL PARTIDO DE LAS SOLUCIONES"

El presidente del Partido Popular ha puesto de relieve la necesidad de que esas cuentas públicas apuesten también por activar las políticas de empleo para los jóvenes y para las mujeres, entre ellas las mujeres maltratadas, porque la autonomía económica es "el mejor aval para dar portazo al maltratador" y no seguir dependiendo del que le "amarga la vida".

Casado ha señalado que los que se dedican a la política y a la vocación pública tienen que atender a los más necesitados y vulnerables. "Estas palabras no son simplemente lemas vacíos. Si queremos consagrar la igualdad y la libertad y dar a todo el mundo la seguridad que necesita, tenemos que generar oportunidades y y garantizar soluciones", ha enfatizado.

En este punto, el líder de los 'populares' ha dicho que el Partido Popular "siempre ha sido el partido de las soluciones y el que ha dado oportunidades a todos", con independencia de dónde viviera, cuál fuera su ideología, su religión o a quién hubiera votado.

Y ha subrayado que días como hoy, ante "dramas tan desgarradores" por la violencia contra la mujer, era un buen momento para "reivindicar la política útil y que da soluciones". Según ha dicho, es la política que "no crea problemas" sino que "ayuda a quien más lo necesita, una política no se siglas, logotipos o colores sino de personas".