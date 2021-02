Casado acusa a Sánchez de "pasar el rodillo" por el Consejo de Estado y asegura que "así mueren las democracias"

Asegura que el informe era "preceptivo" y sostiene que, pese a no ser "favorable", el Gobierno "lo ha asumido"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de continuar con la "degeneración" de las instituciones después de "pasar el rodillo" por el Consejo de Estado y ocultar el informe que el órgano elaboró sobre el decreto ley de gestión de los fondos europeos.

En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, Casado ha asegurado que el informe que el Gobierno solicitó era "preceptivo" porque "afectaba a dos competencias distintas". "Es falso lo que dice el Gobierno y la presidenta del Congreso: ya solo por eso deberían enseñarlo hoy mismo", ha añadido.

El líder de los 'populares' ha respondido así a la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, después de que explicase que la publicación del informe no era obligatoria. "No podemos tolerar que en una cosa tan importante que Europa va a conceder a España oculte los informes que no le gustan", ha asegurado Casado.

En esta línea, y tras recordar que su formación ha solicitado la comparecencia de la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, Casado ha explicado que el PP también ha pedido un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que sería "bastante crítico con lo que es un auténtico reparto al antojo de Sánchez" de los fondos europeos.

El presidente del PP ha asegurado que el informe "no es favorable" y que aún así el Gobierno lo habría "asumido", yendo en contra de la línea seguida por otros países de la Unión Europea, que crean comisiones "presididas por líderes de la oposición, premios Nobel y empresarios".

SÁNCHEZ PRETENDE "COMPRAR VOLUNTADES" CON LOS FONDOS EUROPEOS

A su juicio, si el Ejecutivo sigue en esta línea a Sánchez le ocurrirá lo mismo que al ex primer ministro italiano Giuseppe Conte, "un señor apoyado por la izquierda", que dimitió después de perder sus apoyos a cuenta de las "discrepancias con sus socios en el reparto de los fondos europeos".

"Ahora (Mario) Draghi forma gobierno. Aunque comparar a Draghi con Sánchez es comparar a una persona rigurosa con una persona que quiere usar los fondos para comprar voluntades y mantenerse en el poder", ha sostenido Casado.

"Así empezaron los ERES en Andalucía, dinero público que como se exaltaron los controles y todos los procedimientos se abocó a la corrupción. Eso no lo puede controlar Europa que controla a que sector van pero no que va a una empresa porque tienen un periódico local o va a un Ayuntamiento porque gobierna Podemos. Es de una extrema gravedad y vamos a ir a las últimas consecuencias para depurar", ha denunciado.

Según Casado, el Consejo de Estado es la última institución asaltada por Sánchez que, como Atila, provoca que "por donde pasa, no crezca la hierba". Así, el dirigente del PP ha recordado que el jefe del Ejecutivo ha sometido ya a la Fiscalía, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia entre otras.

ACUSA AL PSOE DE ROMPER CÓDIGOS NO ESCRITOS EN EL CONSEJO DE ESTADO

En este contexto, el jefe de la oposición ha revelado que en el Consejo de Estado "han pasado cosas" de las que "no se ha enterado la opinión pública", y ha acusado al PSOE de haber colocado de presidenta a una persona "con una extracción política clarísima sin ningún acuerdo con la oposición".

Además, Casado ha aseverado que, tras la muerte del exministro Landelino Lavilla, los socialistas rompieron el "código no escrito de que cuando un vocal permanente de extracción conservadora fallece", se cuente con el "concurso del partido que lo propuso" para escoger a su sustituto.

"Nombraron sin hablar con el PP otra consejera", ha lamentado Casado, que también ha revelado una "tercera cuestión que no había pasado nunca". "Se ha creado otra plaza y otra sección nueva, la novena, para dar entrada a otra consejera de extracción socialista", ha sostenido.

Así las cosas, Casado ha cargado duramente contra Sánchez por atacar los "contrapesos del sistema" y no detenerse "ni en la Constitución, ni en el Consejo de Europa ni en lo que dicen los medios".

"¿Pero esto qué es? Yo quiero hacer una reflexión. Esto es la cuarta economía del euro, una nación cinco veces centenaria. ¿Quién se cree que es Pedro Sánchez con 120 escaños que es la minoría más exigua de la historia para pasar el rodillo por el Parlamento, la Justicia, el Consejo de Estado? Así mueren las democracias", ha zanjado.