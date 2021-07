Casado afea a Sánchez su presentación del plan para lanzar el coche eléctrico mientras sube 80.000 millones en impuestos

Denuncia una "peronización" en la economía con los fondos europeos y cuestiona que al final vaya a ejecutar todo el dinero que reciba

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha recriminado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su plan para impulsar el coche eléctrico en España mientras sube los impuestos en 80.000 millones a las clases medidas y trabajadoras. Tras asegurar que hay que estar con "la España real" y las "familias que lo pasan mal", ha criticado que el Gobierno presente ese plan de automoción "cuando no se han arreglado los problemas de los que no van a poder tener un coche eléctrico aunque se lo regalen".

Así se ha pronunciado después de que Pedro Sánchez haya presentado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Automoción, que supondrá una "gigantesca inversión de recursos públicos" de 4.250 millones de euros. La suma de las inversiones públicas y privadas rondará los 24.000 millones para 2023.

En clausura las jornadas 'Reto Demográfico y despoblación rural' organizadas en Toledo por la Fundación Concordia y Libertad, Casado ha afirmado que el Gobierno aumentó "9.000 millones" los impuestos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ha recalcado que esa subida "va a ser mucho mayor porque van a ser otros 80.000 millones de euros más de subida de impuestos tal y como se han comprometido con la UE".

"Se han comprometido en subir 80.000 millones los impuestos a las clases trabajadoras y medias a cambio de poder repartir a dedo 70.000 millones de euros en los planes que quieran, como el que hoy han presentado del coche eléctrico", ha enfatizado.

Así, ha criticado las subidas impositivas a sectores como el de los autónomos tras la crisis que ha provocado la pandemia. "A los autónomos, que no pueden pagar ni el Diesel, les sube los impuestos 80.000 millones de euros para luego, con tu dinero que te acaban de coger del bolsillo, decir que te regalan el tener un coche eléctrico", ha manifestado. Según ha añadido, el PP "también está a favor de la descarbonización" pero "cuando se pueda" y no cuando en el país hay "cinco millones de personas desempleadas".

DENUNCIA LA "INGENIERÍA SOCIAL DEL GOBIERNO"

A renglón seguido, Casado ha acusado al Gobierno de haber subido los impuestos a los azúcares, a los envases de un solo uso, a los residuos, al diésel, a los servicios digitales y "amenazan con subir las cotizaciones a los autónomos y los peajes en las carreteras".

"Por tanto, está dirigida la ingeniería social a demonizar a los sectores que no controla", ha aseverado, para advertir que "parece" que al Ejecutivo "no le gustan" los autónomos, el sector turístico o el sector agrícola y ganadero porque "no dependen de él". Según ha recalcado, se busca hacer "una sociedad dependiente del Gobierno".

En este punto, ha señalado que están viviendo una "peronización y clientelización de la economía nacional". "Prefiero entornos subsidiados, dependientes del Gobierno, y a lo que ya están produciendo voy aplicando esta ingeniería social de un plan 2050 para hacer un país que dependa electoralmente de mi dedo, del BOE", ha afirmado.

Casado ha asegurado que el PP "sí quiere que lleguen los fondos europeos" pero se ha preguntado si el Gobierno "los está ejecutando". "¿Han ejecutado ya los fondos este año, los que quedaban de cohesión y los que se dieron para ayudar de urgencia en los peores meses de pandemia?", ha interpelado.

Además, ha preguntado si el Gobierno va a ser capaz de "ejecutar los 9.000 millones de euros que se han desbloqueado ya con la aprobación del plan" y si "van a cumplir los 27.000 que tenían presupuestados".

"TENEMOS UN PLAN Y SOMOS ALTERNATIVA"

En su intervención, el jefe de la oposición ha subrayado que el PP tiene "un plan" para España y es "alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez. "Somos alternativa, no solo en las encuestas, lo somos para los españoles", ha declarado.

Casado ha indicado que tiene que "quejarse" del Gobierno porque "para eso le pagan", dado que es "el líder de la oposición" y el actual Ejecutivo se caracteriza por la "inestabilidad", la "radicalidad" y la "incompetencia" en la gestión.