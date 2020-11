Casado arremete contra Sánchez por convertir a Bildu en "socio prioritario": "Así no se puede gobernar el país"

Dice que los PGE de Sánchez son los "más caros de la democracia" y le pide explicar qué quiere decir Bildu cuando avisa que "empieza todo".

Evita valorar la posición de Cs pero dice: "Sánchez ha mentido a todos pero no ha engañado a nadie porque son socios de investidura"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha recriminado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya convertido a Bildu en "socio prioritario" del Ejecutivo de coalición y le ha advertido de que "así no se puede gobernar el país". A su entender, ha elegido a sus socios y "tendrá que explicarlo aquí y en Bruselas".

En declaraciones en el Congreso justo después de que el Pleno rechazara las enmiendas de totalidad a los Presupuestos para 2021, el presidente 'popular' ha exigido a Sánchez que explique qué quiere decir Bildu cuando avisa de que con su respaldo a la tramitación de las cuentas "no acaba nada", sino que "empieza todo".

Asimismo, el presidente del PP ha emplazado a Pedro Sánchez a aclarar a qué se refiere su vicepresidente, Pablo Iglesias, al asegurar que la coalición abertzale va a estar "en la dirección del Estado".

"¿Qué quiere decir Bildu cuando dice que todo ha empezado? ¿Quéquiere decir Pablo Iglesias cuando dice que van a estar en la dirección del Estado?", ha preguntado el presidente de los 'populares'.

PIDE EXPLICACIONES A SÁNCHEZ

En este punto, ha emplazado a Sánchez a ofrecer una respuesta "inmediata" por "respeto a su propio partido, que tiene muchas víctimas del terrorismo, y a sus presidentes autonómicos", en referencia a los 'barones' socialistas que han criticado el apoyo de los de Arnaldo Otegi.

También le ha exigido qué lo aclare por respeto a los españoles que han tenido que soportar los asesinatos de ETA que "Bildu aún no ha condenado. "No, esto, no. Así no se puede gobernar el país, con estos socios y sumiendo en la ruina a nuestros hijos y nietos, que son los que tienen que pagar estas cuentas ruinosas", ha incidido.

Casado ha afirmado que son los PGE "más caros de la democracia española", en los que "paga" a Bildu con el "acercamiento de presos etarras", a ERC "con la exclusión del español como lengua vehicular" y a Podemos con "una subida masiva de impuestos a las clases medias y trabajadoras".

EVITA VALORAR LA POSICIÓN DE ARRIMADAS

Al ser preguntado si cree que Cs se equivoca al seguir tendiendo la mano al Gobierno para negociar tras el apoyo de Bildu, Casado no ha querido entrar en la postura que defiende Inés Arrimadas alegando que él no iba a "comentar la estrategia de otros partidos" porque tiene "máximo respecto a Cs y su líder". A su entender, "el foco hay que ponerlo en las decisiones que ha tomado Sánchez".

"Es verdad que Sánchez ha mentido a todos, pero no ha engañado a nadie y los socios de Presupuestos son los socios de la moción de censura de hace dos años y los socios de investidura de hace un año", ha manifestado.

Casado ha subrayado que Pedro Sánchez ha elegido a sus socios y ha señalado que "tendrá que explicarlo aquí y en Bruselas", ya que, según ha dicho, en Europa "no gusta nada que se pacten los PGE con partidos que se definen como comunistas", "se acuerde la estabilidad de una legislatura con Vicepresidencias populistas" o se negocie el futuro del país con "partidos nacionalistas o herederos de un terrorismo tan brutal como el de ETA".

En este punto, ha señalado que el PP había dejado "muy claras" cuáles eran sus "líneas rojas" y ha subrayado que "son las mismas que se defienden en Europa" porque el PP es "un partido previsible y de Estado".

"CON ESTAS CUENTAS EL PP NO PUEDE ARRIMAR EL HOMBRO"

Como ya expuso este miércoles en la tribuna del Congreso, el líder del PP ha recalcado que los PGE de Sánchez son "depresión, despilfarro, deuda, déficit, desempleo y subida masiva de los impuestos de hasta 9.000 millones".

El líder del Partido Popular ha resaltado que su formación ha mantenido en todo momento la mano tendida, pero ha señalado que "con estas cuentas no podrá arrimar el hombro porque sería hacerlo a un precipicio".

Tras asegurar que son unas cuentas que no cuadran con la situación de España, ha indicado que hay "una alternativa económica" y pasa por "bajar impuestos, como se hace en el resto de Europa, dar más carencia a la devolución de los créditos ICO o ampliar los ERTE".