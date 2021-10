Casado asegura que "hay un cambio imparable" y que aspira a gobernar con "apoyos externos", sin Vox dentro del Gobierno

Dice que "tiene un plan para Cataluña" y está convencido de que cuando llegue a Moncloa el PP recuperará su base electoral allí

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que en España "hay un cambio imparable" como recogen las encuestas que se están publicando y ha añadido que por primera vez en la historia un partido de la oposición supera al de Gobierno "en apenas dos años". Tras recalcar que tiene "un plan claro" para España, ha confesado que aspira a lograr una "mayoría mayor" que la que sumen la izquierda con los nacionalistas y poder gobernar con "apoyos externos", sin Vox dentro de su Ejecutivo.

"Hay que hacer muchas reformas y poner a España en marcha con un nuevo contrato social con los españoles, devolviendo el poder a la gente después de tres años terribles. Para eso queremos tener manos libres para ir rápido y volver a reactivar España", ha declarado en una entrevista en la Cope, que ha recogido Europa Press.

En este sentido, ha señalado que el PP aspira a "tener una mayoría mayor" que la que sumen "la izquierda y los nacionalistas" y, por tanto, poder "gobernar con los apoyos externos que decida cada partido" darle a su formación. De hecho ha recordado que de esto "ya se ha visto mucho" en el pasado como en 2015, cuando el PSOE se abstuvo para facilitar la investidura de Mariano Rajoy.

QUE VOX "SE RETRATE" ENTONCES

Al ser preguntado por la posibilidad de que tenga que pactar o gobernar con Vox si gana las generales, Casado ha indicado que si el PP logra "más escaños que una alternativa de izquierdas con nacionalistas", acudirá a una investidura y que "cada uno se retrate", como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso.

Ante las encuestas que sitúan al PP por encima del PSOE, llegando a superarle incluso en 30 escaños, Casado ha reconocido que son similares a las que maneja su formación y ha agregado que "ya hay un cambio imparable" en España.

"Cuando llevas 10 meses consecutivos estando por encima del Gobierno, ya hay una tendencia clara que se está asentando", ha enfatizado, para subrayar que es "la primera vez en democracia que el partido de la oposición supera al partido del gobierno en apenas dos años".

Tras destacar cómo han cambiado las cosas, porque en julio de 2018 eran tercera fuerza en las encuestas, por detrás de Cs, el líder del PP se ha mostrado convencido de que ganarán cuando haya elecciones y ha indicado que tiene "un plan claro" de qué hacer con España, que pasa por "recuperar la unidad territorial, la fortaleza institucional y el prestigio internacional".

Al ser preguntado cómo están las relaciones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Casado ha afirmado que "muy bien, como han estado siempre". "Está haciendo una labor extraordinaria en la Comunidad de Madrid en circunstancias muy complejas porque es una obsesión la que tiene Sánchez con Madrid", ha manifestado, para añadir que así se ha visto en el proyecto de Presupuestos para 2022.

"REFORZAR EL ESTADO" EN CATALUÑA

También se ha referido a la situación en Cataluña, donde ha abogado por "reforzar el Estado" y "acabar con el adoctrinamiento en las escuelas y la propaganda en los medios de comunicación públicos". Además, ha defendido "volver a meter en el Código Penal la convocatoria de referéndum ilegal". "Gracias a ella paramos en 'plan Ibarretxe' y por no tenerla, el plan Puigdemont siguió adelanta", ha indicado.

Además, el líder del PP ha apostado por incluir en el Código Penal la "rebelión sin violencia", conocida como "rebelión impropia" que, a su juicio, llevaría a España a equipararse a otros países europeos que denominan a ese delito alta traición. "Así no tendremos que estar por toda Europa diciendo que venga Puigdemont", ha exclamado.

Aparte de ese fortalecimiento institucional, Casado ha afirmado que Cataluña necesita "prosperidad" dado que "va mal por culpa de los nacionalistas". A su entender, hay que bajar impuestos, lograr una mejor financiación y que el aeropuerto de El Prat se pueda ampliar, de forma que haya una Cataluña "como la de los 90, a la que admiraba todo el mundo". "Por culpa del nacionalismo, se la han cargado", ha proclamado.

En este sentido, ha recalcado que el PP "tiene un plan para Cataluña, de prosperidad pero también de libertad y de legalidad". "Y estoy seguro de que cuando lleguemos al Gobierno de España es cuándo recuperamos nuestra base electoral en Cataluña. Siempre ha pasado", ha señalado, para añadir que cuando han gobernado han tenido "buenos resultados" en País Vasco, Cataluña y Navarra.

Ante el hecho de que asistiera este fin de semana al evento organizado por el empresario Luis Conde en la localidad gerundese de Foteta, donde también estaba alguno de los indultados por el 'procés', Casado ha señalado que no les vio porque había "400 personas". "Yo intento ir donde se me invita. Y a las bodas no pides el listado de asistentes", ha apostillado, para añadir que había empresarios y cargos de Cs y el PSC.

SALIDA DE MARISCAL DE GANTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Al ser preguntado por la salida del Tribunal de Cuentas de la exministra Margarita Mariscal de Gante tras su dureza en el caso de las fianzas de los independentistas acusados de malversación, Casado ha señalado que todos los consejeros propuestos en su día por el PP han realizado "una labor estupenda" pero ha señalado que al "hablar de regeneración institucional es bueno que los mandatos sean de un solo turno".

"Esto es lo que pasa en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial y pensábamos que también sería bueno para el Tribunal de Cuentas", ha manifestado, para añadir que no pueden ir a mandatos de 18 años o más. Dicho esto, se ha mostrado convencido de que los nuevos consejeros también harán "una labor extraordinaria".

Casado ha afirmado que el PP ha "cumplido esa labor de regeneración" al optar para el este órgano por perfiles de "intachable competencia" y ha subrayado que esos casos, como el de las fianzas, se van "a seguir instruyendo e investigando para hacer Justicia y que no haya ninguna impunidad en aquellos que han dado un golpe a la legalidad".

CULPA A SÁNCHEZ DE "BLOQUEAR" EN EL CGPJ

En el caso del TC, ha señalado que también han apostado por perfiles de "reconocido prestigio" y ha destacado que han sido "más escrupulosos que nunca en el reforzamiento de la independencia judicial".

Según ha añadido, al PP también le gustaría llegar un acuerdo para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva casi tres años caducado. "Pensamos que son los jueces los que tienen que elegir a 12 de los 20 vocales, tal y como han reclamado miles de jueces en Bruselas y pide la UE. Y como Sánchez prometió solemnemente en campaña y en una de sus investiduras, la de 2016, que no salió adelante", ha aseverado.

En este punto, ha afirmado que el que "bloquea" en este caso es el presidente del Gobierno y ha agregado que "hay que dejar que los jueces elijan a esos 12 vocales". "Es incomprensible que Sánchez se niegue", ha asegurado.

Casado ha indicado que hace unos días se conoció la sentencia del tribunal de Estrasburgo sobre Polonia que decía "que el Consejo del Poder Judicial de Polonia tenía que ser elegido al menos la mitad de los vocales directamente por los jueces". "Hay una sentencia que dice exactamente lo que estamos pidiendo, que renovemos el CGPJ permitiendo que los jueces elijan a los jueces", ha finalizado.