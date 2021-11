Casado asegura que pactar los PGE con Bildu "hiela la sangre" de las víctimas y evidencia el "eclipse moral" de PSOE

Rechaza que se acuerde con la coalición soberanista ni para presupuestos ni para Navarra ni para un futuro Gobierno Vasco"

VITORIA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha denunciado que pactar con EH Bildu el apoyo de esta formación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "hiela la sangre" de las víctimas de ETA y evidencia que el PSOE sufre un "eclipse moral".

Casado, que este lunes ha visitado el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz, se ha mostrado muy crítico con los acuerdos alcanzados en materia presupuestaria por el Gobierno central y EH Bildu, formación que ya apoyó los PGE de 2021 y que este lunes ha anunciado que también respaldará los de 2022.

El líder del PP ha afirmado que "es mejor perder votos que perder el alma", y ha asegurado que "pactar con Bildu es perder el alma democrática de un partido político". "No se puede pactar con Bildu ni para la investidura, ni para los presupuestos, ni para la Comunidad Foral Navarra, ni para un futuro Gobierno Vasco", ha manifestado.

En la misma línea de lo ya planteado en otras ocasiones al referirse a esta cuestión, se ha preguntado si "alguien entendería" que jefes de Estado o de Gobierno de otros países, como Francia, Italia o EEUU, pactaran con los "brazos políticos" de organizaciones terroristas que han actuado en esos estados o con quienes "justifican" los atentados que allí se han cometido.

"COHERENCIA"

El líder del PP ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "sea coherente con su propia palabra", dado que "fue a las elecciones hace dos años diciendo que jamás pactaría con Bildu".

"¿Qué ha cambiado en el PSOE para que estén pactando los presupuestos con cinco diputados encabezados por una condenada por terrorismo, como Merche Aizpurua, por ser directora de 'Egin' y señalar desde allí a los políticos constitucinalistas que luego acababan siendo asesinados y extorsionados por la banda terrorista ETA?", se ha preguntado.

Casado también ha cuestionado "¿qué eclipse moral está sufriendo el PSOE, con 24 víctimas entre sus concejales?". En esta línea, "sin ira y sin acritud", se pregunta qué es lo que "le está pasando al Partido Socialista para que considere que Bildu es otro partido más".

"RESPETO A LA DEMOCRACIA"

A su juicio, es necesario "recapacitar sobre lo que está pasando en España", una reflexión que, según ha dicho, debe hacerse "por respeto a las familias de los asesinados, a los extorsionados, los mutilados, a los secuestrados y, sobre todo, por respeto a nuestra democracia".

"No se puede pactar con los terroristas ni los presupuestos, ni enmiendas, ni nada", ha manifestado, tras lo que ha asegurado que "pactar con Bildu hiela la sangre de las víctimas del terrorismo y es algo que define un proyecto sin rumbo, en el que solo se persigue el poder por el poder por parte de Pedro Sánchez".

El líder del PP, que se ha mostrado "muy impresionado" por su visita al Memorial, ha afirmado que conocer este espacio memorialístico es "imprescindible para no olvidar" lo que supuso el terrorismo de ETA, una banda que --según ha recordado-- asesinó a 850 personas antes del cese definitivo de su actividad terrorista hace diez años.

En este sentido, ha denunciado --en referencia a EH Bildu-- que siga habiendo partidos que "no condenan" a ETA. Además, ha afirmado que "no puede haber acercamientos de presos a cárceles próximas al País Vasco a cambio de Presupuestos Generales del Estado".

Pablo Casado ha advertido de que "no se puede tolerar" que "etarras confesos y condenados, como Arnaldo Otegi, nos dé lecciones y diga que pueda pactar legislación a cambio de excarcelar en el futuro a 200 criminales".

También ha denunciado que existan formaciones políticas que "digan que se puede gobernar con EH Bildu", y ha recordado que el PP ha presentado iniciativas legislativas para acabar con los recibimientos públicos a miembros de la desaparecida organización terrorista; para que los crímenes de ETA, que ha calificado de "genocidas", no prescriban; y para que no se conceda ningún beneficio penitenciario a presos de la banda que no colaboren "activamente" en el esclarecimiento de los crímenes de la banda pendientes de resolver.

Casado ha afirmado que, cuando el PP "llegue al Gobierno de España", "volverá a exigir dignidad para las víctimas y no dejará ningún papel [político] a quién no condena los asesinatos de ETA".

Por su parte, Carlos Iturgaiz, que ha acompañado a Casado en su visita al Memorial, ha afirmado que la asistencia a este espacio es una "obligación" porque permite conocer "el verdadero relato de lo ocurrido en esta tierra".