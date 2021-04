Casado avisa a Sánchez que será "responsable" si no hay alternativa jurídica a la alarma: "No debe jugar con la salud"

Alerta de la posibilidad de que las autonomías vean cómo a partir del día 9 sus medidas se recurren ante los tribunales de justicia

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha alertado este viernes de la posibilidad de que las autonomías vean cómo a partir del 9 de mayo se recurren ante los tribunales de justicia sus medidas restrictivas contra el coronavirus y ha advertido a Pedro Sánchez de que si no se aprueba ya una alternativa jurídica al estado de alarma será "responsable" de no haber dado cobertura legal a las comunidades. Según ha recalcado, el Gobierno "no debe jugar con la salud de las personas".

En declaraciones a los periodistas en la Cuesta de Moyano de Madrid, con motivo del Día del Libro, Casado ha confirmado que el Partido Popular "está hablando con todos los grupos parlamentarios" ya que, según ha dicho, es "urgente" que haya un plan jurídico alternativo al estado de alarma, que decae el 9 de mayo.

El Grupo Popular registró la pasada semana una proposición de ley en el Congreso para impulsar ese plan jurídico, que fue calificada este martes por la Mesa de la Cámara. Los socios parlamentarios del Gobierno también han exigido a Sánchez una alternativa al fin del estado de alarma y, de hecho, algunos no han descartado incluso apoyar la tramitación de la propuesta del PP.

SE PUEDE TENER LISTO EN 15 DÍAS

El presidente del PP ha señalado que "si el Gobierno quisiera" y "se acelerarán los trámites parlamentarios" se podría "tener listo en 15 días" ese plan jurídico, de forma que las comunidades autónomas tendrían "herramientas para poder limitar movimientos y poder limitar los contagios".

"Lo que pedimos es que se legisle porque desde hace un año que lo hemos propuesto no entendemos por qué el Gobierno, contra su propia palabra, no lo está haciendo. Quizá por no dar la razón al PP", ha señalado el presidente del PP.

En este punto, ha señalado que es una "irresponsabilidad" no legislar cuando a día de hoy "siguen muriendo más de 200 personas al día por coronavirus" y en Madrid, por ejemplo, "hay ingresadas centenares de personas enfermas" por Covid-19.

"EL PP MÁS NO PUEDE HACER. LE HEMOS OFRECIDO TODO"

"Sánchez no debe jugar con la salud de las personas después de 100.000 muertos y tres millones de contagios. El PP más no puede hacer. Le hemos ofrecido todo", ha asegurado al ser preguntado expresamente cómo van los contactos del PP con otros grupos parlamentarios para sacar adelante el plan b jurídico al estado de alarma.

El presidente del PP ha insistido en que la propuesta de su partido es una modificación legal "sencilla" que reforma la ley orgánica 3/1986 de la Ley de medidas especiales en materia de Salud Pública y que es "constitucional porque la ha ratificado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Casado ha señalado que si Sánchez no hace esta reforma legal "y luego las autonomías ven cómo sus medidas son recurridas ante los tribunales superiores de Justicia", se podría "decir que Sánchez sería responsable de que no ha dado una cobertura legal a las autonomías para evitar contagios".

"Y estoy convencido de que cualquier político responsable no quiere ser corresponsable de que una autonomía no pueda frenar eficazmente contagios que pueden venir en consecuencias de salud muy graves", ha enfatizado, para insistir en que esa reforma legal se puede aprobar rápidamente por el procedimiento de urgencia.