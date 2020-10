Casado censura que la imputación de Acebes ocupara "25 portadas" y ahora no tenga eco su absolución: "No hay derecho"

Critica que la presunción de inocencia solo valga para Podemos y pone en valor su actuación dejando fuera de las listas a Fernández Díaz

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado este miércoles que la imputación del exministro y exsecretario general del PP Ángel Acebes en el caso de la salida a Bolsa de Bankia ocupara "25 portadas" y, sin embargo, ahora no tenga repercusión mediática su absolución. "Hombre, no hay derecho", ha proclamado, para añadir que no puede haber distintas varas de medir al exigir ejemplaridad a los políticos.

"Ayer me reuní con Ángel Acebes, que es una persona honorable y, por supuesto que ha salido no solo exonerado sino que no hay más que leer la sentencia para ver que era un disparate que estuviera siquiera en ese pleito", ha indicado, en alusión al encuentro con cuatro exministros de Justicia que mantuvo en la sede del PP este miércoles.

En su intervención en la Asamblea General de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, celebrada en Toledo, Casado ha criticado que la resolución de ese proceso se haya prolongado nueve años y ha señalado que Acebes "no estaba" en la fecha en la que se investigaba. Dicho esto, se ha quejado de que su exoneración haya ocupado solo "líneas de noticias" dentro informaciones mientras que "su imputación ocupó 25 portadas". "No es un decir, contadas", ha enfatizado.

También ha recordado que en el "famoso caso de los ordenadores" del extesorero del PP Luis Bárcenas y que "supuestamente habían destrozado a martillazos" su formación fue absuelta. "¿Alguien se ha enterado?", se ha preguntado, para pedir "equivalencia".

El líder del PP ha hecho alusión a las declaraciones de Pedro Sánchez espetándole que tendrá que explicar "cosas de su partido" en relación con el 'caso Kitchen'. "Pero si yo lo que he hecho es sacar de las listas a gente solo por estar en informaciones periodísticas, ni imputado, ni investigado", ha afirmado, en alusión a la no inclusión del exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado Francisco Martínez.

"¿AQUÍ SOLO HAY PRESUNCIÓN DE INOCENCIA SI ERES DE PODEMOS?"

Por eso, ha recalcado que no puede haber distintas varas de medir al exigir ejemplaridad a los poderes públicos y ha solicitado al vicepresidente, Pablo Iglesias, que ahora "cumpla su vara de medir" tras pedir el juez del 'caso Dina' al Tribunal Supremo que lo investigue.

"Cada partido tiene su vara de medir. Lo que no puede ser es que los que están en el Gobierno exigieran dimisiones por ser testigo y ahora diga que hay que respetar la presunción de inocencia. ¿Y la nuestra? ¿Aquí solo hay presunción de inocencia si eres de Podemos?", se ha preguntado, para añadir que "aquí solo hay presunción de inocencia" si uno es de Podemos porque si una persona es del PP está "crucificada".

Tras hacer hincapié en su promesa de "ejemplaridad", ha subrayado que Sánchez no puede dar lecciones porque "tiene en el Consejo de Ministros a tres consejeros de Chaves y Griñán", expresidentes socialistas juzgados por el caso de los ERE. "Es que no hay derecho", ha abundado.

En este punto, el presidente del PP ha pedido "neutralidad también mediática", exigiendo al PP "lo mismo que se exigen ellos", de forma que sea "para todos igual". A su entender, eso también es un "índice de libertad" y "cotiza en Bolsa".