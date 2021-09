Casado censura el "triunfalismo" del Gobierno mientras muchos españoles "lo siguen pasando mal"

VALENCIA, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus mensajes "triunfalistas" mientras muchos españoles "lo siguen pasando mal".

Casado ha dicho ser "muy consciente" de que "los españoles, a pesar de cosas muy triunfalistas que oyen por los medios de comunicación por parte del Gobierno, lo siguen pasando mal".

Según Casado, "hay millones de españoles que no llegan a fin de mes, millones de jóvenes que no tienen trabajo, pensionistas que temen poder no tener la pensión garantizada en el futuro y autónomos y comerciantes que no pueden pagar la factura de la luz o familias que no entienden por qué se ve como triunfal las cifras de esta pandemia que nos siguen arrojando, por desgracia, 150 muertos todos los días en esta misma semana", ha lamentado.

Frente a ello ha animado a "mirar al futuro con esperanza" y ha asegurado que el objetivo del PP es acompañar a los ciudadanos y ofrecer soluciones y alternativas a sus problemas y preocupaciones.

En este sentido, ha reivindicado la Plaza de Toros de Valencia, donde el PP tiene previsto clausurar su Convención Nacional el próximo mes de octubre, como un enclave "muy especial" en el que "se han anticipado las grandes victorias electorales" del Partido Popular y en el que "se ha vuelto a reconectar con la calle, con la ciudadanía".

"No es casualidad" que se haya escogido este espacio para cerrar el cónclave, ha asegurado Casado durante su visita a la Falla Exposición de Valencia, en la que ha estado acompañado del presidente del PPCV, Carlos Mazón; de la secretaria general del PPCV y portavoz en el Ayuntamiento, María José Catalá, a quienes se ha referido como "el futuro presidente de la Generalitat y la futura alcaldesa de Valencia" y se ha mostrado "convencido" de que lo serán "en muy poco tiempo".

Casado ha querido mirar al futuro con "esperanza" y ha señalado que el Partido Popular quiere "acompañar" a los valencianos para "salir adelante", ofreciendo "soluciones" para superar las dificultades, al tiempo que ha alabado el carácter "emprendedor" del pueblo valenciano que "siempre habéis mirado más allá, os habéis echado a la espalda las dificultades para seguir caminando hacia adelante", ha dicho.

Según el líder del PP, la Comunitat Valenciana "lo tiene todo para liderar las cifras más exitosas no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo y mundial", puesto "pocas regiones hay en Europa con más recursos, con más gente emprendedora, con más industria, más autónomos, más tradiciones, más fiesta, con más turismo y, en definitiva, con mejor escaparate para que se pueda progresar".

En su opinión, lo que "le falta" a la Comunitat Valenciana son "unas buenas administraciones que gestionen bien, de forma cercana a al gente" y que "no tengan líos internamente como estamos viendo en estas coaliciones de gobierno, en estos tripartitos radicales", ha dicho en alusión al Gobierno del Botànic que sostienen PSPV, Compromís y Unides Podem.

Casado ha expresado su "apoyo a esta tierra" y "a sus reivindicaciones" como son "una financiación autonómica justa para que se pueda tener unos servicios públicos a la altura de las necesidades, apoyo a la educación en libertad, a las infraestructuras que quedan por llegar, al sector industrial que lo está pasando muy mal con la subida de la luz y apoyo al campo, a que podamos tener agua en estos momentos también complicados que se avecinan", ha precisado.

De hecho, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha augurado que Casado "va a venir muchas veces" a la Comunitat Valenciana en corto espacio de tiempo, "incluida la Plaza de Toros de Valencia donde torearás camino de la Moncloa". "Eso es lo que va a ocurrir y eso es por lo que luchamos, que pese, que influya, que tenga fortaleza nuestra Comunitat en el conjunto de España", ha sentenciado.