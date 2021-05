Casado cierra campaña apelando a votantes de Cs, Vox y de izquierda: "Madrid será el Km cero del cambio en España"

Arremete contra Sánchez por intentar "entrar por la puerta falsa" con mociones de censura y dice que "no sabe jugar limpio"

El líder del PP, Pablo Casado, ha cerrado este domingo la campaña electoral para las elecciones del 4 de mayo apelando a los votantes de Ciudadanos, Vox, del PSOE e incluso a los que apoyaron en su día a Podemos y "se manifestaron hace 10 años en la Puerta del Sol". Dicho esto, ha afirmado que estos comicios serán el "principio del fin de Pedro Sánchez" y ha pedido acudir a "votar en masa" para lograr ese objetivo con un "voto unido" en torno al Partido Popular.

"Madrid será el kilómetro cero del cambio en España. La semana que viene empieza todo", ha proclamado en el cierre celebrado en el Puente del Rey, ante más de 2.500 personas, el mitin más multitudinario del PP en esta campaña electoral y que ha estado amenizado por DJ 'El Pulpo'.

Con el Palacio Real y la catedral de La Almudena al fondo, Casado ha subido al escenario mientras los asistentes coreaban 'oa oa oa Casado a la Moncloa'. "Será lo siguiente que pase. De la Puerta del Sol al Palacio de la Moncloa", ha respondido a un público entregado.

ACUSA A LA IZQUIERDA DE "EMBARRAR" EL TERRENO DE JUEGO

Tras acusar a la izquierda de "embarrar" el terreno de juego porque "no tienen nada que ofrecer", Casado ha asegurado, coincidiendo con el Día de la Comunidad de Madrid, que el pueblo de Madrid "siempre ha abanderado la libertad" y no ha "aguantado ningún tipo de imposición".

"Nunca hemos aguantado ninguna invasión por la puerta de atrás como intentaron hacer en la región de Murcia, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Por eso estamos aquí cerrando campaña porque Sánchez intentó hacer lo mismo, entrar por la puerta falsa porque no sabe jugar limpio en democracia", ha aseverado, para subrayar que "el tiro le ha salido por la culata".

Previamente, ha intervenido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quién ha señalado que cuando Díaz Ayuso "arrase" el martes "el siguiente paso será llevar a Casado a La Moncloa". Tras asegurar que la izquierda "no entiende a los madrileños", ha recalcado que el PP no ha caído "en las trampas del odio y la confrontación de la izquierda". Además, ha dado por sentado que el 5 de mayo, la "factoría Moncloa" pondrá una "cortina de humo" para que no se hable de la victoria de Ayuso.

Por su parte, el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero ha asegurado que gracias al voto de "la inmensa mayoría de los madrileños, la libertad y la democracia va a derrotar sin paliativos al sanchismo y a ese populismo de extrema izquierda radical que está gobernando en España" y va a ser "preludio" de la llegada de Casado a Moncloa que, a su juicio, "buena falta hace".

AMBIENTE FESTIVO AMENIZADO POR DJ 'EL PULPO'

Aunque el PP madrileño ha informado de que han colocado 2.000 sillas, centenares de ciudadanos se han colocado en la valla lateral que rodeaba el precinto. Desde las 6 de la tarde, Dj 'El Pulpo' ha hecho bailar a los presentes y levantar sus banderas de España y del PP al ritmo de Alaska, Álvaro Soler, Niño Bravo, Bongo Botrako o Queen, entre otros.

Antes de que comenzaran las intervenciones, el secretario general del PP, Tedoro García Egea, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han animado a los asistentes a acudir a las urnas el 4 de mayo y se han hecho selfies con numerosos ciudadanos. "Si vamos a votar, ganamos", ha proclamado el regidor.

