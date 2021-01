Casado condena el asalto al Capitolio y lo compara con el caso del Parlament

Barcelona, 7 ene (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha condenado la mañana de este jueves el asalto al Capitolio de los Estados Unidos por parte de partidarios del presidente Donald Trump y ha comparado este hecho con la manifestación en el Parlament en 2011 o las llamadas "marchas de la dignidad" de 2015.

En declaraciones a la prensa en Gimenells (Lleida), Casado ha afirmado que los populismos "se retroalimentan" sean "de izquierda o de derecha" y que acaban teniendo efectos "tremendamente nocivos" para las "sociedades libres".

"El parlamento es sagrado. La representación de la soberanía nacional a través de las urnas es el pilar de la democracia, y los partidos que intenten justificar los asaltos al Parlament o al Congreso de los Diputados pero critiquen el asalto al capitolio no tendrán ninguna credibilidad", ha avisado el dirigente popular.

Los hechos de ayer, ha dicho Casado, han venido precedidos "de una apelación a la división social" que recuerda "a circunstancias" que han ocurrido en España.

Por ello, Casado ha pedido "responsabilidad" y que "los partidos extremistas" que apoyan este tipo de hechos "no tengan el apoyo electoral" suficiente para tener después "responsabilidades de gobierno".

Asimismo, el dirigente popular se ha mostrado confiado en que el presidente electo, Joe Biden, recupere la "convivencia pacífica" entre estadounidenses y que intensifique las relaciones de EE.UU. con la Unión Europea y con España.

Por su parte, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha emplazado al resto de partidos a que "condenen los hechos" de EE.UU. y lo que ocurrió en Cataluña porque "no vale ser selectivo, no se pueden justificar unos asaltos sí y otros asaltos no".

"Todos son ataques a la democracia, vengan de la izquierda, vengan de la derecha o vengan del populismo nacionalista, todos los populismos acaban trayendo lo mismo", ha indicado el también candidato popular a la Generalitat.