Casado critica al Gobierno por "crispar" y culpar a la Xunta por Alcoa

As Pontes (A Coruña), 4 jul (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez porque cree que es "un Gobierno que manda mucho y no gobierna" y que solo "insulta" y "crispa" al culpar a los populares de cosas que no son ciertas o a la Xunta de la situación de la factoría de Alcoa, con un ERE en proceso.

En una mitin en As Pontes (A Coruña), dentro de la campaña de las elecciones gallegas, ha asegurado que el PP va a dar la batalla en las Cortes Generales para que la central térmica en esta localidad "recupere su actividad" y también se ha comprometido a hacerlo posible en cuanto su partido llegue al Gobierno.

A su juicio, las centrales térmicas son sostenibles si se hacen las inversiones necesarias y ha recriminado la actitud del Gobierno sobre esta planta y la de aluminio de Alcoa, en San Cibrao, al considerar que no puede pretender trasladar su responsabilidad a la Xunta.

Porque el Gobierno gallego "se ha dejado la piel" por los trabajadores de la planta de Alcoa y "no es cierta ninguna acusación" que se haga a la Xunta en este sentido, ya ha peleado por esta factoría tanto en Madrid, como en Santiago, Bruselas o Estados Unidos, según Casado.

Y, por su parte, el PP ha llevado en su programa electoral el estatuto para las electrointensivas, ha destacado, por lo que se ha preguntado "dónde está la novedad" que algunos ven en la petición de Feijóo de que el Gobierno realice una intervención temporal en Alcoa, cuando cree que ya se planteó a través del precio para la energía.

Casado se ha sumado en el día de hoy a esta cita, a la que no estaba previsto ayer que acudiera, al detenerse en esta localidad ferrolana de camino al País Vasco, y ha dicho que ha querido desviarse para venir a mostrar su orgullo por la "marca PP" que representan tanto Feijóo como el presidente andaluz Juanma Moreno.

Aquí ha reiterado el mensaje que ofreció por la mañana en Pontevedra, al poner en valor el "proyecto transversal y moderado" que agrupa todo aquello que "no es radical" y que representa el presidente gallego.

Además, ha instado a todos a ir a votar porque "es seguro" y se ha dirigido, al igual que Feijóo ayer, a los votantes socialistas para pedirles el voto si "ahora no les gusta" lo que está haciendo el PSOE.

Moreno ha arropado durante toda la jornada de hoy al presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, a quien también acompañará en un mitin esta noche en Oleiros (A Coruña).

Durante su intervención, ha asegurado que Feijóo representa "ese modelo de gestión que tiene el PP, de sensatez, equilibrio y honestidad" y "eso lo sabe bien Casado", ha añadido, aparte de situar al presidente gallego como su "ejemplo de gestión" para su Gobierno en Andalucía.

Ha dicho que es el "espejo" en el que se miran muchos de los presidentes autonómicos y ha puesto en valor su gestión sanitaria frente a la pandemia del coronavirus.

"Yo confío en Alberto Núñez Feijóo, tengo que decir que copio sus políticas de Galicia en Andalucía, no me duelen prendas", ha proclamado Moreno, quien ha pedido a los votantes que el 12 de julio sean "egoístas" y vayan a votar por lo que es mejor para ellos que es "un presidente con mayúsculas", "un gran líder, un gran referente y un gran gestor".