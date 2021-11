Casado critica que Sánchez le acuse de "desleal" y "antipatriota" por defender en Bruselas los intereses de España

Tras las informaciones sobre el Falcón, exige "sensatez" a Sánchez por ese uso cuando su plan para el 2050 aconsejaba no "ir en avión"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado este viernes que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez le acuse de "desleal" y "antipatriota" por defender en Bruselas los intereses de España, como los de los agricultores y ganaderos, y ha recalcado que para eso le "pagan un sueldo".

Así se ha pronunciado durante su intervención en el Congreso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de ASAJA Ciudad Real, en el municipio Campo de Criptana, en el que ha estado acompañado por el presidente de Asaja, Pedro Barato, y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

En el debate del Congreso de la pasada semana, sobre las últimas cumbres europeas, Sánchez acusó a Casado de hacer "daño fuera" y llegó a decir que le da "vergüenza ajena" su actitud y, en concreto, cuando los dirigentes conservadores europeos le hacen llegar lo que comenta con ellos en foros europeos. El líder del PP le respondió después que los socios europeos saben que el jefe del Ejecutivo "miente más que habla".

"YO TENGO QUE DEBERME A VOSOTROS"

En su intervención ante los agricultores y ganaderos, el líder del PP ha señalado que su partido está defendiendo en Europa que la PAC "tenga una mejor recepción". "Luego a esto lo llaman ser desleal en Europa. Para mi no es ser desleal ir a una reunión de tu partido, no una reunión institucional, y hablar bien de los agricultores y los ganaderos españoles", ha explicado.

De la misma manera, Casado ha recalcado que no es ser "desleal" ni "antipatriota" defender ante los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) que se apoye a las pymes españolas, a los autónomos, a los ganaderos y agricultores o a los hosteleros.

"¿Eso es desleal? Yo creo que no. Eso es por lo que me pagáis un sueldo y es representaros, votéis a quien votéis. ¿A mi qué mas me da a quien votan los asociados de Asaja? A quien les dé la gana, pero me pagan el sueldo igual. Por tanto, yo tengo que deberme a vosotros", ha proclamado.

CRITICA EL VETO A LAS ENMIENDAS DEL PP EN LOS PGE

El presidente de los populares ha censurado además el veto del Gobierno a las enmiendas del PP a los Presupuestos, como las relativas al a rebaja fiscal, "que no se van a votar" porque alegan que "conlleva un gasto".

"Eso sí, los 108 millones en asesores de Moncloa sí se debaten. Las ayudas al campo no se debaten, pero pedir un crédito para más asesores, sí se debate", se ha quejado, para criticar además que haya ministerios como el de Igualdad "con 500 millones de euros" de presupuesto.

Ante las informaciones publicadas estos días sobre el uso del Falcon y el helicóptero Superpuma para asistir a actos del PSOE, Casado ha echado en cara al presidente del Gobierno que utilice estos medios que contaminan más después de lo que decía en el 'plan 2050' que presentó él mismo.

"No para hablar del 2050 y de que no se puede ir en avión a los sitios, salvo que sea el avión oficial. Hay que tener un poco de sensatez", ha demandado el líder de la oposición al jefe del Ejecutivo en el mismo acto.

DEFENSA DE LA REFORMA LABORAL

Además, el presidente del PP ha defendido la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permitió crear tres millones de puestos de trabajo y "conceder un millón de ERTES" durante la pandemia del coronavirus.

Ante las negociaciones que está llevando a cabo el Gobierno con sindicatos y patronal, Casado ha recalcado que esa reforma laboral del PP lo que ha hecho es "diferenciar la temporalidad de la precariedad". "Un trabajo temporal no ha de ser y no debe ser precario. Y hay sectores productivos como el turístico, pero sobre todo como el agrícola, que dependéis de la temporalidad", ha manifestado.

Dicho esto, ha defendido que no se derogue la reforma laboral "poniendo el riesgo el empleo en el entorno rural, el empleo en el sector servicios" y "también la recepción de fondos europeos" porque si se modificar la ley laboral "sin consenso en el diálogo social se está incumpliendo el debate de la UE" para recibir esas ayudas.