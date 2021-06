Casado culpa a Sánchez de bloquear el Tribunal de Cuentas para que españoles paguen "corrupción" del independentismo

Dice que el PP está dispuesto a renovar mañana mismo para reforzar la independencia y cree que parece un 'dejà vu' de lo que pasó en CGPJ

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "bloquear" la labor del Tribunal de Cuentas y pretender que sean los españoles los que paguen la "corrupción y la malversación" de los independentistas estos años para su proceso de "sedición".

"El colmo es que el Gobierno diga que el Tribunal de Cuentas, cuando quiere hacer que se cumplan las resoluciones del Tribunal Supremo y evaluar cuánto dinero se ha malversado corruptamente por los independentistas para la agenda de ruptura con la legalidad, resulta que dice el ministro y secretario de Organización del PSOE que van a retirar las piedras del camino", ha enfatizado.

Tras esas declaraciones de José Luis Ábalos apuntando a las causas del 'procés' en el Tribunal de Cuentas como "piedras en el camino" que hay que "desempedrar", Casado ha criticado que desde el Gobierno se culpe al PP de bloquear la renovación de este órgano cuando quién lo hace es el PSOE, ya que, según ha dicho, ese tribunal "está cumpliendo con su labor".

"O es que además de ver cómo indultan a los presos que han dado un golpe a la legalidad, ¿también tenemos que pagar su corrupción y su malversación de fondos públicos?", se ha preguntado el presidente de los 'populares' en la inauguración en Córdoba de la jornada sobre 'Independencia judicial y regeneración institucional' que ha organizado el PP previa a su Convención Nacional de octubre.

"¿ESTO ES VENEZUELA, NICARAGUA O CUBA?"

En este punto, ha subrayado que el independentismo se ha dedicado con "los impuestos de los españoles que viven en Cataluña" y los fondos del FLA a "malversar para la secesión", con "adoctrinamiento educativo", con una televisión pública que "insulta a España" y creando "estructuras de Estado como las embajadas" o financiando "el casoplón de Puigdemont en Waterloo".

"Y resulta que el Tribunal de Cuentas no puede empedrar el camino, no puede hacerles pagar por lo que han hecho ilegal sino que tenemos que pagarlo los españoles", ha declarado Casado, que ha censurado duramente las palabras de Ábalos.

Es más, ha criticado que ahora el Gobierno incluso vaya más allá asegurando que ese tribunal debe de dejar de investigar esas causas. "Pero ¿Esto qué es? ¿Esto es Venezuela, es Nicaragua, es Cuba?", se ha preguntado.

"UN 'DÉJÀ VÙ'" COMO CON EL CGPJ

El líder del PP ha acusado al Gobierno de apuntar en el pasado a los jueces y a los fiscales que "no cumplen las directrices políticas" y ahora hacerlo también con Tribunal de Cuentas. "Esto es algo de extraordinaria gravedad y no se puede tolerar", ha aseverado.

Dicho esto, Casado ha señalado que esto le parece 'un 'dejà vu'" y ha pronosticado que la próxima semana puede salir Podemos diciendo que hay que desbloquear y luego el PSOE registrará una proposición de ley para "cambiar por la gatera" el sistema de elección de mayoría reforzada del Tribunal de Cuentas para "elegirlo a dedo" por una "mayoría simple". "Es decir, lo mismo que hemos visto en el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado", ha exclamado.

En este punto, ha indicado que el PP no "bloquea ninguna renovación" porque está dispuesto a hacerlo ya si es para reforzar la independencia como piden desde Europa, pero no para nombramientos "a dedo". "El PP no ha bloqueado nada, ni el Tribunal de Cuentas ni el Defensor del Pueblo ni el CGPJ", ha reiterado, para subrayar que "no es mucho pedir que se respete la independencia judicial que consagra la Constitución y que consagra ahora también el acervo comunitario".

"YA ESTÁ BIEN DE ESTE NEPOTISMO DEL GOBIERNO"

Casado ha emplazado a Sánchez a renovar "mañana mismo" las instituciones del Estado y ha recalcado que el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos es el que más "atropellos" ha ocasionado alas instituciones en toda la democracia. "Si el PSOE bloquea es porque ellos quieren", ha aseverado.

Así, ha citado como ejemplos de este "atropello" institucional la designación de una "comisaria política" al frente de la Fiscalía General, en alusión a Dolores Delgado, o el nombramiento del marido de la vicepresidenta Teresa Ribera en la CNMC y de Irene Montero como ministra "por ser mujer de un vicepresidente".

"Ya está bien de este nepotismo en el Gobierno", ha enfatizado, para subrayar que esto "ya tiene que parar". A su entender, esto era más propio de "regímenes chavistas, bolivarianos o populistas" y no de una democracia consolidada en la Europa del siglo XXI como la española.

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, "EN JAQUE" EN CATALUÑA

Casado ha señalado que la independencia judicial y el fortalecimiento institucional "se está viendo ahora mismo en jaque en Cataluña" tras los "autoindultos trampa" sin "arrepentimiento" que se ha dado a los condenados por el 'procés'. De hecho, ha subrayado que al salir de la cárcel la pasada semana dijeron que lo volverían a hacer.

"Piden amnistía y autodeterminación, y el Gobierno de Sánchez se sienta en la mesa de amnistía y autodeterminación. Es decir, nos llama dictadura y nos llama territorio colonizado a Cataluña respecto al resto de España. ¿Eso es la concordia y la convivencia?", se ha preguntado, para añadir que no vale "todo" para "seguir en el poder unos meses más".

Casado ha afirmado que Sánchez ha "indultado a unos delincuentes para seguir en el poder a cambio de votos", "a cambio incluso de cambiar el régimen que todos" se dieron hace 40 años. "Dicho de otra forma, prefiere cambiar el sistema para seguir siendo gobierno en él que ser oposición en el sistema que todos nos dimos democráticamente. Ése es el mayor ataque a la soberanía nacional que se ha dado en nuestro país", ha manifestado, para dejar claro que el PP "no va a comulgar con ruedas de molino" y se mantendrá "firme" en su defensa de la unidad de España y la soberanía nacional.