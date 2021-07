Casado y la cúpula del PP sacan pecho del "cambio de ciclo" que recogen las encuestas: "Hay alternativa al desgobierno"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, y la cúpula del partido han sacado pecho por la subida de la formación que se recoge en las encuestas, unos datos que, a su entender, evidencia que "el cambio avanza", que la remodelación de Gobierno realizada por Pedro Sánchez "no surte efecto" y que hay "alternativa al desgobierno".

El PP se hace eco de la encuesta de GAD3 que publica ABC, en la que el partido sacaría 50 escaños más que en las generales de noviembre de 2019 --hasta llegar a los 139 escaños-- y podría llegar con Vox a la mayoría absoluta, mientras que el PSOE cae de 120 a 101 escaños. Además el PP ha reaccionado al sondeo 'Euskopia-Sigma Dos' para El Mundo, en el que Sánchez es el líder peor valorado entre sus ciudadanos.

Casado considera que las encuestas confirman que su partido es la alternativa al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. "Hay alternativa. Hay esperanza. El cambio avanza", ha manifestado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

"NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER"

De la misma manera, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha puesto en valor los sondeos que sitúan al PP como primera fuerza para recalcar: "los españoles lo saben y cada vez está más claro, quieren el proyecto de Pablo Casado para nuestro país".

También el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha recalcado que el "cambio de ciclo es imparable" y ha subrayado que la remodelación del Gobierno "no surte efecto" porque Sánchez pierde 19 escaños, según el sondeo de ABC. "No hay propaganda ni engaños de Sánchez que paren el cambio que quieren los españoles", ha afirmado la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán.

Para la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, crece cada día la alternativa liderada por Casado y "no hay vuelta atrás". Según el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, lo que quieren los socialistas es que Sánchez cambie de socios. A su juicio, el problema es "él mismo" y "no hay peor ciego que el que no quiere ver".

"ESPAÑA NO QUIERE TRILEROS"

El responsable de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha señalado que los datos de las encuestas evidencian que "España no quiere trileros", mientras que el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha recalcado que "hay alternativa al desgobierno de Sánchez".

En parecidos términos se ha expresado el portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha indicado que las encuestas reflejan el "desgaste" de Sánchez y la "confianza mayoritaria" en Casado.

"Cuando el presidente del Gobierno cambia todo el equipo y la cosa sigue sin remontar, quizá el problema es Sánchez", ha asegurado Almeida en sendas entrevistas en Onda Cero y Telecinco que ha recogido Europa Press.