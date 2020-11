Casado desdeña un sorpasso catalán de Vox y coloca a Sánchez como adversario

Madrid, 30 nov (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha desdeñado este lunes un posible 'sorpasso' de Vox al PP en las elecciones catalanas y ha asegurado que no compite ni con la formación de Santiago Abascal ni con Cs, sino contra el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.

Casado culpa a Sánchez del bloqueo judicial: "Ha elegido socios"

Saber más

Casado ha explicado en una entrevista con Antena 3 que llevan vaticinando adelantos al PP desde hace dos años y que ya el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera no lo logró y tampoco Vox en noviembre del año pasado.

Ahora "tampoco parece que vaya a pasar", ha defendido el líder conservador, que da por superada la fórmula España Suma, para unir a la derecha en una única papeleta, y coloca al presidente del Gobierno como su único adversario.

“Esto no es política de bloques, yo no quiero sumar el bloque de la derecha, yo quiero ganar de un escaño a Sánchez”, ha apuntado el líder conservador, que una vez más ha apelado al centro, no para conseguir los votos que ya existan en este espacio, sino para lograr que los apoyos se localicen ahí como fórmula para superar la polarización.

"Quiero un proyecto que no es solo del PP, es un proyecto abierto a socialdemócratas desencantados, a liberales, demócrata cristianos, conservadores, es unir en el centro a todo aquel que lo que quiere es tener un futuro mejor para España", ha señalado Casado.

Además, ha explicado que dar por superada la fórmula España Suma es "compatible" con coaliciones en Navarra o en País Vasco, y que esta reflexión no implicaba descartar una unión en Cataluña, donde ha dicho que respeta la decisión de Ciudadanos de acudir en solitario a los comicios.

Según Casado, el PP iba a esperar a la convocatoria electoral para adoptar una posición.

"No tengo ni una sola cosa que reprochar a Inés Arrimadas", ha agregado Casado, que ha dicho sentirse "identificado" ante la estrategia de Ciudadanos al negociar el presupuesto y la negativa del Gobierno: "La culpa no es de Arrimadas, es de Sánchez".

Además, el líder conservador ha vuelto a defender el modelo fiscal de Madrid y del PP, que garantiza una competencia "sana" y contribuir más a las arcas públicas, una fórmula amparada por la constitución y que recurrirá si se modifica.