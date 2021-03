Casado dice que Arrimadas le llamó "tres horas después de que se hiciera pública la noticia de la moción en Murcia"

Avisa que "no tolerará" que se repita lo de Pedro Antonio Sánchez cuando Cs tiene "un pacto" con el PSOE que "tendrá que explicar"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha avisado a Ciudadanos que es una "grave irresponsabilidad" y un "gran error" que haya impulsado una moción de censura en Murcia y emplazado al partido naranja a explicar el "pacto" que tiene con el PSOE. Además, ha confirmado que conversó este miércoles con la presidenta del partido naranja, Inés Arrimadas, quién le llamó "tres horas después de que se hiciera pública la noticia de la moción de censura en Murcia".

Arrimadas ha puntualizado en Antena 3 que habló con Casado antes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocara elecciones para explicarle "la situación" en Murcia y trasladarle que Cs y PP tenían un pacto y que su partido no "iba a hacer nada" en ningún otro gobierno porque "no se daban las circunstancias".

Al ser preguntado expresamente si había hablado con Arrimadas, Casado ha confirmado esa conversación entre ambos este miércoles, aunque difieren del momento temporal en el que se produjo esa charla. "Ayer me llamó Inés Arrimadas tres horas después de que se hiciera pública la noticia del registro de la moción de censura en Murcia", ha manifestado.

A renglón seguido, Casado ha expresado "todo su respaldo" a la convocatoria electoral decretada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la que conversó también antes de que disolviera la Asamblea y se convocaran los comicios en Madrid.

RECALCA QUE EL GOBIERNO DE MIRAS ES "HONESTO"

En declaraciones a los periodistas, tras asistir al acto en conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo organizado por la AVT, Casado ha subrayado que esa moción de censura en Murcia es "una grave irresponsabilidad y un gran error porque el Gobierno de la región de Murcia funciona bien" y es "honesto".

"No vamos a tolerar que ningún partido ponga en duda la ejemplaridad del PP. El presidente López Miras cesó a un consejero de Sanidad cuando muchos políticos del PSOE no lo han hecho, siendo además este consejero médico en ejercicio", ha indicado, en alusión a la destitución del consejero de Salud Manuel Villejas vacunado de Covid cuando no le correspondía.

Dicho esto, Casado ha aludido a los casos del expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez y la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, que "luego fueron declarados inocentes". Por eso, ha avisado a Cs que "no va a tolerar" que se repita lo que sucedió con esos casos e intenten "mentir y engañar a la ciudadanía" cuando Cs tiene "claramente un pacto con el Partido Socialista que tendrá que explicar".

Tras asegurar que él ha sido "tremendamente respetuoso con Cs" y lo va a "seguir siendo", el líder del PP ha afirmado que es una "irresponsabilidad" que se introduzca en Murcia "sin ningún tipo de razón inestabilidad política en plena pandemia".

DICE QUE EL LÍDER DEL PSOE EN MURCIA "ESTÁ IMPUTADO"

Casado ha señalado que eso va a "repercutir en un problema de crecimiento económico, creación de empleo y sostenilidad del bienestar social" porque, según ya dicho, ya saben "cómo gobierna la izquierda".

Además, ha subrayado que el secretario general de la región de Murcia, Diego Conesa, "está imputado por perdonar multas de tráfico a sus socios de gobierno en su pueblo". "Así que ejemplaridad a nosotros, a mi desde luego, ni una sola lección", ha concluido.