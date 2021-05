Casado dice que no apoyará las reformas ni el "hachazo fiscal" de Sánchez y pide quitar ministerios y gastos superfluos

Ve "desolador" el panorama exterior de Sánchez porque España "no pinta" y lo ejemplifica con que Biden lleve "tres meses sin llamarle"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el PP no va a apoyar las reformas ni el "hachazo fiscal" que, a su juicio, prepara el Gobierno de Pedro Sánchez a las clases medidas y le ha emplazado a reducir antes ministerios, asesores y gastos superfluos. Además, ha avisado que el PP no se siente "condicionado ni comprometido" con lo que está pactando el Ejecutivo en Bruselas.

"Como no ha pactado con nosotros el plan nacional de reformas, no vamos a apoyar sus reformas que pasan por subir impuestos y lastrar la recuperación económica", ha declarado Casado en el acto 'Europa: retos de la nueva era', que ha organiza el PPE para conmemorar el Día de Europa. Previamente han tomado la palabra los exministros José Manuel García Margallo, Ana Palacio, Dolors Monserrat y Juan Ignacio Zoido.

Tras asegurar que ni Europa "se cree al Gobierno", el presidente del PP ha señalado que Sánchez está "pidiendo 70.000 millones a Europa" pero "a cambio quiere subir los impuestos en 90.000 millones". A su entender, está haciendo "un pan con unas tortas".

"El PP no se siente condicionado por lo que esté pactando este Gobierno. No nos sentimos corresponsables de que un Gobierno esté aprobando subidas fiscales para el año 2024", ha enfatizado, para añadir que a lo mejor en esa fecha Sánchez no está en el Ejecutivo.

Por eso, ha solicitado al Gobierno que se siente con la UE para llegar a una acuerdo de lo que ellos pueden "garantizar ahora", como "ajustar el gasto público" con medidas como "reducir los ministerios a la mitad, los asesores a la mitad y acabar con el gasto superfluo".

Según ha dicho, se trata de dar el mensaje a la economía productiva de que "los primeros que se abrochan el cinturón son los poderes públicos", antes de empezar a hablar de otras cuestiones. A su juicio, eso Europa "lo va a avalar" porque la subida "masiva" de impuestos no la está haciendo ningún otro país.

Tras asegurar que el Gobierno "miente" en la UE, Casado ha dejado claro que el PP "no va a aprobar" lo que plantea Sánchez porque, según ha dicho, consiste en "subir impuestos y lastrar la recuperación económica en España". "No vamos a aprobar un hachazo fiscal a las clases medias y trabajadoras para que Sánchez reparta a dedo entre empresas, medios o amigos menos de lo que sube los impuestos a esas clases medidas y trabajadoras", ha abundado.

Casado ha reivindicado el "modelo alternativo" del PP que, según ha explicado, pasa por un plan de choque económico con bajada de impuestos, reducción de trabas burocráticas, flexibilizar el mercado laboral y liquidez a las empresas.

"HAY ALTERNATIVA A PEDRO SÁNCHEZ"

Casado ha afirmado que en términos generales España es "el peor país del mundo en afectación de la pandemia" y ha añadido que eso va a hacer que "sea el que peor se recupere", con "solo Perú detrás", según datos de la OCDE.

Dicho esto, ha recalcado que hay una "alternativa" al actual Ejecutivo y ha señalado que las encuestas sitúan al PP como "primera fuerza a nivel nacional". A su entender, "se empieza a ver que el Gobierno de Sánchez ya no despierta confianza ni siquiera en sus propias filas".

"Y sin ningún tipo de ansiedad, con absoluta humildad, cuando los españoles sean llamados a las urnas, que tengan la tranquilidad de que hay otra alternativa", ha manifestado, para añadir que esa alternativa pasa por crear empleo, bajará impuestos y "gobernar para todos", así como recuperar "el prestigio de España en el exterior".

En este punto, el líder de los 'populares' ha calificado de "desolador" el panorama exterior de la política de Sánchez. "España no pinta. En España no se confía y se le ve otra vez como un problema", ha enfatizado.

BIDEN, "TRES MESES SIN LLAMAR A SÁNCHEZ"

Casado ha puesto como ejemplo de ello que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lleve "tres meses sin llamar al presidente de España", algo que ha calificado de "insólito" porque evidencia que la confianza que "le merece Sánchez es nula".

Además, el presidente del PP ha calificado de "inexistente" la política latinoamericana del Ejecutivo, ha criticado su "desaparición" en la Alianza del Pacífico y lamenta la falta de reconocimiento a la misión española en Afganistán.

También ha calificado de "incomprensible" que España esté fuera de los escenarios internacionales del Magreb, de la cuestión israelí-palestina, del debate sobre Turquía y que el Gobierno "haya enfadado al mismo tiempo" a Argelia, Marruecos y Polisario. A su entender, es una "auténtica irresponsabilidad histórica".