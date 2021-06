Casado dice que el PP no fue al acto de víctimas de Congreso por Bildu, con el que no van "ni a la vuelta de la esquina"

Dice que el PSOE debería "hacer lo mismo" porque Bildu no ha "pedido perdón" por asesinatos de ETA y recibe a los etarras como "héroes"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el PP no participó en el acto de víctimas del Congreso por la presencia de Bildu, un partido con el que no van a ir "ni a la vuelta de la esquina" por no haber "pedido perdón" tras los 850 asesinatos de ETA y que además recibe "como héroes a los asesinos" que están siendo "acercados" a cárceles próximas al País Vasco.

En la inauguración en Córdoba de la jornada sobre 'Independencia judicial y regeneración institucional' que ha organizado el PP previa a su Convención Nacional de octubre, Casado ha resaltado que su formación es "víctima" de la banda terrorista y ha rechazado que se afirme que "se aprovecha" de este colectivo como "dice la izquierda".

"Yo presido un partido que tiene 24 compañeros que han sido asesinados por ser del PP, no por otra cosa. Y por tanto, yo necesito mantener su legado y llevar su voz y garantizar su dignidad, su memoria y su justicia", ha declarado.

Por eso, el presidente del PP ha recalcado que su formación no va a participar de ningún acto en el que también "participe un partido como Bildu", que "no solo no ha condenado 850 asesinatos sino que además sigue recibiendo como héroes a los asesinos que van siendo excarcelados o acercados al País Vasco a petición de los socios de Sánchez".

"EL PP VA A ESTAR SIEMPRE CON LAS VÍCTIMAS"

Casado ha añadido asimismo "una segunda razón: el PP va a estar siempre con las víctimas". En este sentido, ha indicado que como "la mayoría" de ellas no quiso acudir a ese acto del Congreso y estuvo fuera del Congreso, ahí "estuvo el Partido Popular".

Según ha precisado, su formación sí que contó con representación en el acto de la Cámara Baja, con Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, que son miembros de la Mesa y deben representarla "incluso cuando acuerdan cuestiones" que no comparten.

"Pero como partido no podemos participar de un acto en el que está Bildu", ha abundado, para criticar que ante esa decisión haya algunos que se centran en "preguntar por el dedo y no por la luna" en vez de pedir explicaciones al PSOE por algunas decisiones que está tomando.

Así, se ha preguntado qué hacía el PSOE "organizando un acto" con las víctimas "cuando lleva acercados a más de cien terroristas a las cárceles próximas al País Vasco para aprobar unos Presupuestos y supuestamente para derogar una reforma laboral al dictado de Bildu".

¿QUÉ HACE EL PSOE PARA CUMPLIR CON LO QUE PIDEN LAS VICTIMAS?"

También ha emplazado al Partido Socialista a explicar "qué está haciendo" para "cumplir con lo que las víctimas le están pidiendo", como no hacer homenajes a las "personas desalmadas que salen de la cárcel y son recibidas como héroes", o que los etarras ayuden a "esclarecer 300 asesinatos que siguen impunes".

"Tenemos que decirlo muy claro. ¿Por qué Pedro Sánchez que dijo que jamás pactaría con los batasunos lo ha hecho tanto en Navarra como en nivel nacional?", ha exclamado, para añadir que "no son hombres de paz sino asesinos desalmados".

En este punto, ha destacado que la portavoz de Bildu en el Congreso, Metxe Aizpurua, que asistió al acto del Congreso era "la editora de una publicación" en la que se "señalaba" a los cargos del PP para que "luego fueran asesinados" o a empresarios para que después "fueran extorsionados".

"Por tanto, con esta gente no vamos a ir ni a la vuelta de la esquina y Sánchez debería hacer lo mismo porque en sus filas también por desgracia asesinaron a 14 militantes socialistas por ser del Partido Socialista", ha enfatizado, para recordar las palabras de Múgica criticando que el PSOE esté "perdiendo el alma para ganar algunos votos".

Casado ha afirmado que el Partido Popular "nunca perderá el alma en materia de defender la dignidad, la Justicia y la verdad de las víctimas del terrorismo", unas palabras que han cosechado una cerrada ovación de los asistentes a las jornadas del PP.