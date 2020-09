Casado dice que no apoyará la moción de censura de Vox pero no aclara si el PP votará 'no' o podría abstenerse

Cree que hay un viraje de Sánchez para "contentar" de nuevo a partidos como ERC con medidas como la reforma del delito de sedición

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que su partido no apoyará la moción de censura que tiene previsto registrar Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pero no ha aclarado si el sentido de su voto será "no" o podría optar por la abstención alegando que no está registrada y no saben "con qué programa se presenta".

En una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press, Casado ha criticado que el partido que lidera Santiago Abascal presente ahora esa iniciativa. "Creo, como decía Ortega, que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía", ha enfatizado.

Además, ha indicado que para que esa moción de censura prosperase "harían falta los votos de Bildu, de ERC y de JxCat". "Y una moción de censura en el ordenamiento jurídico español no es para echar un Gobierno, es para nombrar un Gobierno. No es para convocar elecciones, es para nombrar un nuevo Ejecutivo", ha agregado.

Casado ha subrayado que su partido lo que quiere hacer es "echar a Sánchez en las urnas" y ha defendido hablar de lo que "importa" a los españoles, ya que, según ha dicho, en la campaña de abril se habló "mucho de eutanasia y aborto" y en "noviembre mucho de Franco".

"Y ahora estamos hablando mucho de la Kitchen o de lo que el Gobierno quiere en esa especie de tramoya teatral en la que convierte la opinión pública española", ha afirmado, para subrayar que el PP quiere hablar de la economía real, de las pensiones, de los autónomos, de la ocupación de viviendas o de la "incertidumbre" de los padres ante la vuelta al cole.

Casado ha insistido en que esos son los temas de los que quiere hablar su partido. "Pero me temo que en la moción de censura de Vox hablaremos más de lo que pasó en España hace demasiados años y yo quiero hablar de lo que a mis hijos les tiene que pasar en España dentro de muchos años", ha resaltado.

ÁLVAREZ DE TOLEDO APUESTA POR LA ABSTENCIÓN

Preguntado expresamente qué va a votar el PP en esa moción de censura de Vox, el líder de los 'populares' ha señalado que ya han dicho públicamente que no van a apoyar esa iniciativa del partido de Santiago Abascal.

"Como no está presentada, no sabemos qué se presenta y con qué programa se presenta. Pues veremos a ve si tiene lugar finalmente y cuál es la posición del partido, que anunciaremos a nuestro grupo parlamentario. Sí puedo decir que no la apoyaremos por las razones que acabo de exponer", ha manifestado.

Este lunes, la diputada del Partido Popular y exportavoz del partido en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha apostado por la abstención en la moción de censura anunciada por Vox porque, a su juicio, "es la alternativa más razonable".

Según ha señalado en una entrevista en Ser Catalunya, los 'populares' no pueden "apoyar al presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, pero tampoco pueden prestar su apoyo "al candidato Santiago Abascal" para ser jefe del Ejecutivo.

LOS PRESUPUESTOS Y EL "VIRAJE" DE SÁNCHEZ

Por otra parte, y en relación con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Casado ha afirmado que "no se conoce una sola línea" de esas cuentas públicas, "cuándo se van a presentar ni con quién se van a pactar".

Dicho esto, el presidente del PP ha señalado que él lo que está viendo es que Sánchez y el Gobierno está "virando otra vez" para "contentar a sus socios", como ERC. Como ejemplo de ello ha citado el hecho de que haya anunciado que va a modificar el delito de sedición.

"Es curioso porque es algo que el PP pedía pero en sentido contrario, que se cualificara para que los jueces tuvieran más herramientas ante sediciones y rebeliones no violentas, o no por las armas, como ha sido históricamente la tipificación en nuestro país", ha dicho.

Además, Casado ha citado también el hecho de que Sánchez lamentara el suicidio de un etarra "sin recordar que era un terrorista que estaba en la cárcel por pertenecer a una banda terrorista que ha asesinado a 800 inocentes y sin acordarse de las víctimas". Según ha dicho, es algo que les "heló la sangre".

El presidente del PP ha dicho que si Sánchez empieza "otra vez a negociar con Bildu, con ERC o con el PdeCAT", su partido tendrá que evaluar qué tipo de presupuestos quieren, si son los que España necesita o "simplemente un salvavidas para seguir atornillado en la Moncloa aunque España haga aguas en términos sanitarios y económicos".

CGPJ Y MENSAJE DE WHATSAPP

Preguntado si ha vuelto a enviarle algún mensaje a Sánchez después de que el presidente del Gobierno revelara en una entrevista que tenía el compromiso "al 99" del PP para renovar instituciones como el CGPJ, Casado ha insistido en que ya ha dicho públicamente "a ver si lo publica" y ha afeado al jefe del Ejecutivo que desvele conversaciones privadas.

Casado ha dado por sentado que Sánchez no va a publicar ese mensaje "porque se vería en qué términos" le contestó. También ha rechazado hacerlo público él mismo. "Soy una persona seria y cuando me reúno con el presidente del Gobierno no voy a estar con este tipo de embustes más propios de tahúres que de personas que pretenden representar a la cuarta economía del euro", ha enfatizado.

En este punto, ha asegurado que Sánchez está "debilitando" la propia estructura de la democracia", no quiere pactar con el PP e "intenta criminalizar" a la oposición. "Hacen oposición a la oposición. Nosotros seguimos tendiendo la mano", ha declarado.