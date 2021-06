Casado elige Valencia para celebrar el 2 y 3 de octubre la Convención Nacional del PP y "ensanchar más" al partido

Dice que es "una oportunidad para un reencuentro nacional" y preparar el futuro frente a la agenda "suicida y de parálisis" de Sánchez

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que la formación celebrará el próximo mes de octubre en Valencia la Convención Nacional del partido, una cita en la que la formación quiere "ensancharse cada día más y atraer a muchos más" tanto desde la izquierda como desde la derecha.

En un acto junto a la plana mayor de su partido para presentar ese cónclave --que fuentes del partido sitúan los días 2 y 3 de octubre--, Casado ha señalado que esta cita es para los españoles que quieren "avanzar unidos, mirando hacia adelante, sin rencor ni ira, con ambición y con esperanza".

"Somos un partido que está donde siempre, pero que desde donde está quiere ensancharse cada día más y atraer a muchos más desde nuestra izquierda y desde nuestra derecha, alrededor de un proyecto razonable y centrado en lo que España necesita", ha proclamado.

IMPLICAR A LA SOCIEDAD CIVIL

Casado ha afirmado que quiere implicar a la sociedad civil y a profesionales independientes en la preparación de esta gran cita, celebrando en los próximos meses debates con fundaciones y distintos think tanks. "Para entonces habremos dialogado ya con casi 500 profesionales independientes de nuestro país y del extranjero", ha apostillado.

Tras subrayar que buscan abordar los problemas "reales" de los españoles y no "política ficción", ha señalado que para preparar el cónclave celebrarán 25 mesas temáticas, con distintos bloques que debatirán en diferentes ciudades en las que gobiernan para "concluir los trabajos en un gran acto en la ciudad de Valencia".

Y después de la Convención, ha proseguido, llevarán esas propuestas a todas las provincias para "enriquecer las conclusiones con la realidad de la España diversa y unida". "En total, un año cincelando con la sociedad, la alternativa para España", ha aseverado, con la vista puesta en las próximas generales.

Ante los suyos, ha defendido abrir las sedes del partido "de par en par" y llevar a la formación "a pie de calle" porque son un partido "hecho de abajo a arriba" que debe estar volcado en los "problemas reales" de la gente. "El PP quiere abrirse más a la sociedad española, escucharla, hablar con ella, aprender de ella y explicarle sus ideas, recibir propuestas y recibir las suyas", ha apostillado.

"REBELIÓN CÍVICA"

El jefe de la oposición ha indicado que la Convención debe tener "mucho de rebelión cívica" que "se plante frente al intervencionismo sin sentido, a la asfixia de la sociedad, a la ruptura de la ley y de los lazos nacionales".

"Tenemos talento y tenemos las ideas claras de lo que hay que hacer. Y debemos tener una agenda nacional de puerta ancha porque tiene que ser para todos, para que el crecimiento llegue a todos y con justicia. Lo hemos hecho ya antes y está en nuestra mano hacerlo ya otra vez", ha enfatizado.

El presidente del PP ha indicado que "al final de este proceso" --tras la convención y recorrer España-- ofrecerán su propuesta "completa" para las elecciones para "una España mucho mejor". "Una alternativa necesaria, urgente, que devuelva el futuro, el orgullo y la ilusión a los españoles", ha declarado.

Además, ha indicado que la propuesta del PP "es simple": "de nuevo concordia, de nuevo reforma, de nuevo libertad". A su juicio, el reformismo es el sistema operativo de las democracias modernas; la libertad, su verdadero poder; la concordia, "lo que permite novivir como dramas los desacuerdos".

EL PP ACTÚA "PARA GANAR"

Casado ha afirmado que no van a instalarse en una "moral del resistencia" sino que el PP actúa "para ganar". "Y se gana sudando y sumando cada voto, hasta que sean millones más", ha manifestado, para agregar que volver a ofrecer horizontes despejados y terreno firme para avanzar día a día, tarea a tarea, juntos".

Tras asegurar que lo que el Gobierno "no es inevitable" sino que es la consecuencia de una agenda "suicida, de parálisis y destrucción", ha animado a unirse al PP para "volver a construir" y actuar con "responsabilidad", desterrando "la temeridad y el fraude que solo dejan detrás frustración, enfrentamiento y pobreza". "Esa España de puño cerrado en la que algunos nos quieren para siempre tiene que terminar. Hay que cerrar fracturas y abrir negocios", ha resaltado.

Además, el presidente de los 'populares' ha recalcado que es hora de "volver a construir" y apostar por "el realismo y la responsabilidad" frente al Gobierno de Sánchez, que ha tildado como el "campeón de la ocurrencia" que se dedica además a "enfrentar a los españoles" y a "congelar" las reformas.

"Hay que volver a ofrecer horizontes despejados y terreno firme para avanzar día a día, tarea a tarea, juntos", ha afirmado, para criticar de nuevo la agenda "suicida, de parálisis y destrucción" del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

"UNA GRAN CONVENCIÓN ABIERTA"

Casado ha explicado que han convocado una "gran convención abierta a todos los que quieran contribuir". "Convocamos a una nueva empresa de libertad para unir a la sociedad española y España tiene ahí abierta la gran plaza mayor que necesita para salir de casa, reencontrarse, conversar, volver a creer y volver a crear, para pasare del enfado a la tarea, de la frustración a la esperanza", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que este cónclave no es un "evento de partido" sino "una oportunidad para un reencuentro nacional" porque, a su juicio, hay que "dejar de imponer a los españoles batallas y división y empezar a proponerles tareas de unidad y de libertad".

"No solo hay una amenaza grave de fractura económica, no solo hay una amenaza grave de fractura territorial que hay que abordar como merece, sino que también hay un riesgo cierto de fractura entre generaciones y un riesgo real de fractura social", ha dicho, para añadir que además de "la concordia política", necesitan también "la concordia social".

Dicho esto, ha afirmado que el PP elige "la unidad y las reformas", así como "la nación y lo de todos". "Hay algo que me parece muy claro en política. Si no se cree, no se crea. Para crear más España hay que creer en España. Nosotros creemos por eso en España y en la libertad, creemos en la nación y en la sociedad abierta", ha proclamado, para reivindicar "un patriotismo constitucional que proyecte a España dentro de la UE y en el concierto internacional".

"EL GOBIERNO HA FRACASADO"

Tras afirmar que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha fracasado", ha recalcado que la sociedad ha dado un ejemplo "impagable" estos meses de pandemia y ha añadido que con eso "todo lo demás pueden arreglarlo".

Según Casado, la política española tiene que "bajar ya de la nube de tormenta en la que algunos la quieren instalada para siempre" y aterrizar "en la cruda realidad que viven las familias y las empresas para ayudarlas aportando soluciones y no creándoles más problemas".