Casado exhibe sintonía con Mañueco en una reunión en el Congreso, en medio del pulso con Ayuso por el PP de Madrid

Antes de este encuentro, el presidente de Castilla y León ha estado acompañado en un desayuno por García Egea y Almeida

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han exhibido este miércoles buena sintonía y entendimiento en el encuentro que han celebrado en el Congreso de los Diputados. "La gestión en Castilla y León funciona", ha subrayado el presidente de los 'populares'.

Esta 'foto' de Casado y Mañueco --la reunión se ha celebrado en el despacho del jefe de la oposición en el Congreso-- se produce en medio del pulso interno abierto entre la dirección nacional del PP y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el control del Partido Popular en Madrid.

"LA GESTIÓN EN CASTILLA Y LEÓN FUNCIONA"

"La gestión en Castilla y León funciona: bajada de impuestos, calidad educativa y refuerzo para la sanidad y dependencia", ha manifestado Casado, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Casado ha dicho que Mañueco y él coinciden en reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez "apoyo para la agricultura y la ganadería, la industria del motor y la digitalización rural para combatir la despoblación".

Antes de esta reunión, el presidente de Castilla y León ha asistido al desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha señalado que los afiliados son los que tienen que decidir quién preside el PP de Madrid. Dicho esto, ha defendido que en cualquier lugar se apueste por la "unidad" y se deje que "los afiliados se expresen con libertad".

Así se ha pronunciado cuando se le ha preguntado si cree que Ayuso debería ser presidenta del PP de Madrid y si comparte la reflexión del "gen caníbal" en el partido al que alude la escritora Carmen Posadas. "Sobre el gen caníbal, no lo he visto y no creo que exista", ha manifestado.

Antes de verse con Casado, Mañueco ha estado acompañado en este desayuno informativo en Madrid por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

CASADO PONE A ITALIA COMO "EJEMPLO A SEGUIR"

La reunión con Mañueco se ha producido en el despacho que Casado tiene en el Congreso porque el jefe de la oposición ha asistido antes a la recepción de las Cortes al presidente de Italia, Sergio Mattarella.

Casado ha subrayado que la bajada de impuestos y las reformas estructurales pactadas por el primer ministro italiano, Mario Draghi, con la oposición "consiguen que Italia crezca más que España por primera vez en 10 años y tenga la mitad de inflación". "Un ejemplo a seguir", ha manifestado.