Casado exige al Gobierno consenso con las CCAA para el plan de Navidad y humanidad para no sumir al país en la depresió

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez que busque el consenso con las comunidades para aprobar el llamado plan de Navidad ante el Covid-19 y que esas medidas se basen en criterios técnicos. Además, le ha solicitado que tenga "humanidad" para no sumir al país "en la depresión más profunda" tras lo que ya han sufrido ya los ciudadanos, teniendo sobre todo en cuenta a los mayores.

Así se ha pronunciado un día después de conocer el borrador 'Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas', en el que el Gobierno propone limitar a seis personas las reuniones familiares en Navidad y toque de queda a la 1.00 horas en Nochebuena y Nochevieja. Precisamente este miércoles se reúne el Consejo Interterritorial de Salud y este asunto estará sobre la mesa.

En un acto en Madrid con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, junto a la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, Casado ha señalado que ahora que se habla tanto de las cenas de Navidad su partido quería exigir que "haya medidas que se tomen en base a criterios de expertos" y con "el consenso de todas las administraciones implicadas".

TENER EN CUENTA A MAYORES O MUJERES MALTRATADAS

"Y si se me permite con la humanidad de no sumir en la depresión más profunda a todo un país que demasiado ha sufrido ya", ha recalcado el líder del PP, para añadir que él no se iba a meter en los días ni en las horas, ni en el número de personas que podían cenar juntas en días tan señalados como Nochebuena.

En este punto, ha insistido en que él lo que pide es que "se haga con expertos" y "de forma responsable" y que "se tenga en cuenta a los más mayores, que llevan demasiado tiempo solos" y "a las personas que han pasado por situaciones límite". En este punto, ha citado a las mujeres que han sufrido maltrato para que en esta época puedan tener la compañía de sus familiares. Se trata, ha insistido, de seguir criterios técnicos y "no simplemente cuadrar unas cifras a voleo" como, a su juicio, se viene haciendo en la pandemia.