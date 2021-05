Casado exige a Sánchez sentarse a pactar una ley de pandemias y avisa que su "irresponsabilidad cuesta vidas"

Espera que "recapacite" porque no entiende su "cerrazón" al cambio legislativo y avisa que puede ser responsable "a nivel legal"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido "desesperadamente" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se siente a negociar para aprobar una ley de pandemias cuanto antes y ha avisado de que su "absoluta irresponsabilidad cuesta vidas". A su entender, España "no merece este caos".

En la clausura del acto 'Europa: retos de la nueva era' organizado por el PPE para conmemorar el Día de Europa, que se ha celebrado en el Auditorio de la Fundación Rafael del Pino, Casado ha afirmado que le "produce mucha pena ver las escenas de aglomeraciones en las calles" tras el fin del estado de alarma el 9 de mayo.

El presidente del PP ha recalcado que el "único responsable es Pedro Sánchez porque no ha querido aprobar una ley de pandemias" como, según ha dicho, su formación le lleva planteando desde hace un año. El Grupo Popular registró de nuevo hace un mes una proposición de ley en el Congreso para impulsar ese marco jurídico alternativo al estado de alarma.

"Lo digo con pena y con la hemeroteca de nuestro lado porque llevamos desde abril del 2020 diciendo que hay que tener un plan alternativo al estado de alarma y que no se puede gobernar en la excepcionalidad constitucionalidad eternamente, que ningún país lo ha hecho", ha insistido.

En este sentido, ha señalado que si no hay "un plan B" para afrontar la pandemia y han pasado "al plan C, del caos" en el que ha "sumido Sánchez" al país, "único responsable es el Gobierno de España" porque las comunidades autónomas "han hecho lo que han podido" y los tribunales superiores de Justicia han hecho "más de lo que debían hacer". "Y el Tribunal Supremo me imagino que hará más de lo que a él le compete", ha enfatizado.

"NO PODEMOS SEGUIR ASÍ"

Por eso, Casado ha recalcado que "la absoluta irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez cuesta vidas" y ha añadido que España "no merece este caos" que, según ha destacado, "no se ha visto en ningún otro país del mundo". A su entender, se están viendo aglomeraciones en las calles que pueden provocar contagios y muertos mientras las autonomías "no pueden actuar".

"Volvemos a pedir desesperadamente que volvamos a una negociación para cambiar la legislación en materia de pandemias. En 15 días se pueden añadir dos líneas al artículo 3 de la Ley Orgánica de 1986 de medidas especiales en materia de Salud Pública para dar un marco en la limitación de movimientos y en el seguimiento de los contactos de contagiados", ha declarado.

El presidente de los 'populares ha contrapuesto la gestión del Gobierno de Sánchez con la de otros líderes europeos en sus países como Angela Merkel, Enmanuel Macron o Mario Draghi. "No podemos seguir así", ha proclamado.

"OJALÁ RECAPACITE" EL GOBIERNO

Al término del acto, en declaraciones a los periodistas, Casado ha dicho que lamenta que el Gobierno no quiera aprobar una "alternativa" al estado de alarma y ha avisado de nuevo que esa actitud "cuesta vidas".

En este punto, ha dicho que "ojalá recapacite" porque se trata de dar herramientas a las autonomías para evitar aglomeraciones en las que se pueden "generar muchos contagios" por coronavirus. Con la reforma legal de la ley 3/1986 se podrían limitar la movilidad y pedir a los contagiados que guarden cuarentena, según ha añadido.

El presidente del PP ha indicado que la legislación en vigor es "muy ambigua" y ha agregado que si se reforma esa ley, que tiene carácter orgánico, los tribunales y el propio Supremo no van a tener "ningún tipo de interpretación en contra".

SÁNCHEZ PUEDE SER RESPONSABLE "LEGAL"

Casado ha señalado que el PP lo que pide al Gobierno es modificar la ley para que las autonomías "puedan hacer algo" porque ahora "solo tienen posibilidad de regular horarios de restaurante o de establecimientos de ocio".

"Si hay más contagios y hay una cuarta o quinta oleada, Sánchez es responsable porque le he ofrecido los escaños del PP para modificar la ley. No entiendo esa cerrazón a hacerlo cuando Alemania lo ha hecho el mes pasado", ha apostillado, para añadir que "no hay tiempo que perder".

Por todo ello, ha hecho un llamamiento "casi a la desesperada" para que el Gobierno cambie la ley porque "si no Sánchez será responsable y lo puede ser incluso a nivel legal porque las asociaciones de médicos y enfermeras ya han presentado decenas de querellas". Según ha añadido, son querellas que la Fiscalía "va rechazando" pero "llegará un día en que la señora Delgado, no podrá evitarlo", en alusión a la fiscal general del Estado.