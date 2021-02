Casado: Inaugurar un tramo del AVE en campaña va "en contra del juego limpio"

Figueres (Girona), 2 feb (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado este martes que la inauguración ayer de un tramo del AVE por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "va en contra del juego limpio", en un momento en el que en Cataluña se celebra una campaña electoral.

Casado ha participado en un acto de la campaña del 14F en Figueres (Girona), donde ha manifestado que "la Junta Electoral tendrá que ver" este asunto, en referencia al estreno de la línea del AVE que une Madrid con Elche y Orihuela y que tuvo así lugar "en campaña" en Cataluña, ha recordado Casado.

El líder popular ha asegurado además que ese tramo del AVE se ha inaugurado "dos años más tarde" del plazo que había establecido el Gobierno del PP.

También se ha referido a la foto de familia del nuevo Ejecutivo central que se ha realizado este martes y ha subrayado que aparecen "veintidós ministros, como dos equipos de fútbol".

"Lo primero que tendrían que hacer es reducirlos a la mitad", ha propuesto y ha señalado que se trata de "dos equipos en el mismo gobierno que están todo el día peleándose" y que, a su entender, muestran que "llevan una camiseta distinta y no juegan a favor de los españoles".

Pablo Casado ha destacado que esta situación coincide "con un drama social, el del paro" y ha dado cifras que se acaban de conocer como los de "220.00 empleos destruidos en el último mes" o que "ya hay 5 millones de desempleados en España".

"Me gustaría preguntarle a Pedro Sánchez dónde están los brotes verdes de los que hablaba", ha manifestado para poner de inmediato el ejemplo del Museo Dalí de Figueres, ante el que se ha celebrado este acto del PP y que lleva "mucho cerrado, porque aquí no están viniendo turistas por culpa del covid, pero también porque no se está apostando para que la economía se pueda mantener".

Pablo Casado ha explicado entonces que plantean "un plan de choque" para este sector y para el de la hostelería que su partido ha registrado este martes para debatirlo en el Congreso.

Casado ha subrayado el peso del turismo en la economía y ha criticado que, "desde el Gobierno, dicen que es de bajo valor añadido, precario y estacional".

El líder del PP ha desgranado un decálogo de medidas que llevará también al Parlament de Cataluña, entre las que destacan la bajada del IVA turístico al 4 por ciento o la compensación de pérdidas en el impuesto de sociedades a liquidar este año.

También inyecciones directas a las empresas, prolongación de ERTE hasta la recuperación del sector, exoneración de cuotas a los autónomos por cese de actividad, excepciones locales municipales, supresión de tasas autonómicas y aplazamiento de deudas tributarias y cotizaciones a la Seguridad Social

Además, ha abogado por utilizar los fondos europeos "para hacer corredores seguros de covid y hacer un plan renove de infraestructuras y un plan de digitalización".

Por último, ha propuesto que, "cuando desparezcan las restricciones", se ponga en marcha un plan de promoción del turismo y la gastronomía, así como que se imponga una rebaja "de tasas aeroportuarias para volver a incentivar el turismo internacional".

Respecto a Cataluña, ha asegurado que sigue "en el día de la marmota", en referencia al procés, y ha puntualizado que "el PSC sigue en lo de siempre, en decir que no pactará con ERC", pero también "que no quiere nada con JxCat".

Para Casado, la realidad es otra y ha puesto como ejemplo que el candidato socialista, Salvador Illa, "se reunió con (el expresidente catalán Quim) Torra para la mesa de la autodeterminación, con un Torra que ha dicho que lo volverán a hacer con una declaración unilateral de independencia".

En clave gerundense, ha planteado "soluciones" a problemas como acabar con los barracones en escuelas o que finalicen las obras de construcción del nuevo hospital Josep Trueta.

Casado ha precisado que Girona es "la segunda provincia de España en ocupaciones ilegales", tras lo que ha entrado en el apartado de infraestructuras y ha reclamado la parada de la alta velocidad en su aeropuerto o el desdoblamiento de la carretera N-II, así como intervenciones en otras vías.