Casado insiste en que Podemos debe quedar fuera del CGPJ: "Iglesias parece que bloquea absolutamente todo"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha insistido este lunes en que Podemos debe quedar fuera del proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se ha quejado de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya haya "elegido socios" esta legislatura, dificultando este tipo de acuerdos entre los dos principales partidos.

"En el tema judicial, el PP dice que Podemos no tiene que estar en esa conversación que obliga la Constitución. Y, sin embargo, Iglesias parece que bloquea absolutamente todo", ha afirmado Casado, en alusión al papel del vicepresidente del Gobierno y líder del partido morado, Pablo Iglesias.

Así se ha pronunciado Casado el mismo día que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en un desayuno informativo con Europa Press, ha señalado que el acuerdo para la renovación del CGPJ "sólo falta hacerlo público", si bien esta circunstancia también "forma parte del acuerdo" por lo que no puede poner fecha a dicho anuncio. Por ello, ha vuelto a reclamar al PP que "sea un partido de Estado" y facilite la consecución de este pacto.

"HA PREFERIDO A BILDU Y A ERC ANTES QUE AL PP"

Tras denunciar la falta de interlocución con Pedro Sánchez, al que llamó hace "cinco semanas" sin que le haya devuelto la llamada, Casado ha indicado que los pasos que está dando lo definen como presidente del Gobierno. "Ha preferido a Bildu y ERC antes que al PP", ha proclamado, para añadir que lo que no puede hacer el Gobierno es "encima mentir y echar la culpa al Partido Popular".

Una vez más, Casado ha apelado a los líderes territoriales del PSOE y dirigentes "históricos" que apuestan por la "centralidad, la moderación o los pactos con los partidos de Estado y no con los independentistas y los herederos de Batasuna".

"Esto en Europa es lo que se hace, pero Sánchez ha elegido socios y encima pretende con en esa arrogancia y falta de verdad, decir que la culpa es de los demás", ha abundado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press. A su entender, en el PSOE están "hartos" de la deriva de Sánchez, que ha convertido el Partido Socialista en "el partido sanchista".

"IGLESIAS SE ESTÁ COMIENDO AL PSOE"

Además, Casado ha asegurado que, "al final, Iglesias se está comiendo al PSOE". "El PSOE es el partido sanchista, pero hay que decir una cosa: Sánchez es el que lo permite y el que elige con quién quiere pactar", ha resaltado.

Al ser preguntado entonces por el hecho de que el PSOE suba en sondeos como el del CIS frente a la caída de Podemos, el líder del PP ha restado credibilidad a los barómetros de la institución que dirige José Félix Tezanos. "Si nos fiamos del CIS de Tezanos, el PSOE tendría el 102% de voto y, probablemente el PP estaría detrás del PACMA", ha ironizado.

En este punto, Casado ha asegurado que el CIS es precisamente "una de las ocupaciones institucionales" que hace el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. A su juicio, este Ejecutivo ha "malversado la neutralidad" de la Fiscalía, el CIS, la televisión pública o la CNMC.

"Este Gobierno está absolutamente desacreditado ante la opinión pública por una pésima gestión de la pandemia, por una nefasta gestión económica y por su sectarismo en las políticas sociales y educativa, e incluso en los temas de revisionismo históricos, que no es en lo que está España", ha aseverado.

Dicho esto, ha afirmado que él quiere un proyecto "abierto", en el que caben también "socialdemócratas desencantados" con Pedro Sánchez junto a liberales, conservadores y democristianos. "Es unir en el centro a todo aquel que lo que quiere es tener un futuro mejor para España", ha apostillado.

Casado ha explicado que él no quiere "ir al centro para coger votos en el centro" sino que quiere que "los votos estén en el centro porque están polarizando la vida política". "No quiero estar en los extremos, no quiero estar con los radicales sino con aquellos a los que no les importan los logotipos ni los clichés ideológicos sino el empleo o la educación", ha manifestado.

DURA QUE EL PSOE ESTÉ "MUCHO TIEMPO" EN EL GOBIERNO

Tras asegurar que España "no merece un presidente" como Pedro Sánchez, ha reiterado que él quiere gobernar "para toda España" cuando haya elecciones" y ha hecho hincapié en que no tiene "prisa". Además, no cree que el Gobierno de coalición vaya a durar mucho tiempo en el poder.

"Dicen que el PSOE va a estar aquí mucho tiempo. Yo lo dudo sinceramente. Creo que el PP está listo para gobernar y en cuanto las urnas se abran, espero que los españoles decidan un proyecto central, europeísta, y transversal y no esto, que está en manos de los independentistas", ha concluido.