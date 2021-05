Casado insta a Sánchez a no reconocer al tribunal que pide extraditar a López

Madrid, 11 may (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha instado al Gobierno este martes a que exprese que no reconoce "a un tribunal de una dictadura" como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y que no accederá a la extradición del opositor Leopoldo López.

En su cuenta de Twitter, Casado se ha pronunciado así tras conocerse la solicitud a España de la extradición de López, quien abandonó Venezuela a finales de octubre pasado de forma clandestina, a través de la frontera con Colombia.

"Sánchez debe afirmar de inmediato que no reconoce a un Tribunal de una dictadura y que no va a tramitar la extradición de un exiliado como @leopoldolopez", dice Casado.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha declarado "procedente solicitar al Reino de España, la extradición activa del ciudadano Leopoldo Eduardo López Mendoza, para el fiel cumplimiento del resto de su condena en territorio venezolano", según sostiene el escrito de este tribunal.