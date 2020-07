Casado lamenta la hipocresía y el cinismo de Sánchez sobre los pactos con el PP

Madrid, 8 jul (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha lamentado la "hipocresía" y el "cinismo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la hora de hablar de pactos con su partido, porque en España acusa a los populares de no querer llegar a acuerdos y en la prensa extranjera admite que es él quien no los quiere.

Casado hace esta reflexión en un mensaje en Twitter en el que muestra un extracto de la entrevista de Sánchez al diario italiano Corriere della Sera, en la que el presidente asegura que "nunca" ha pensado pactar con el PP y recuerda el caso del Pasok griego, que "casi" desaparece tras pactar con la derecha.

Mientras el presidente dice eso a un medio extranjero, "en España nos acusa falsamente de no pactar, de crispar y de ser antipatriotas por criticarle fuera. Justo lo que hace él", lamenta Casado.

Y añade que "eso es practicar la hipocresía diplomática y el cinismo institucional".

En la misma línea, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha considerado que Sánchez "se ha quitado la careta".

"Siempre ha sido el del no es no. Una vez más se ha demostrado que no decía la verdad", ha señalado Montesinos en Radio Intereconomía al aludir a la entrevista de Sánchez.