Casado llama a Sánchez "cómplice" y "cobarde" por no defender al rey

Madrid, 28 sep (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha llamado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cómplice" y "cobarde" por no defender al rey y por "no desmentir" las críticas a la monarquía en redes sociales del ministro Alberto Garzón y del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

En una entrevista en Onda Cero, Casado ha considerado que Sánchez demuestra una "absoluta complicidad" con esos ataques "ya que no los desmiente" pero también una "profunda cobardía" porque intenta que su propio electorado "no censure lo que está haciendo".

El líder del PP ha subrayado la legitimidad del rey y de la monarquía parlamentaria que se votó hace 40 años. "Un recordatorio", ha dicho para Garzón e Iglesias "a los que los españoles no votaron para estar en el Gobierno".

"Sánchez lleva tres días sin defender al rey de España, es decir, a todos los españoles que votamos hace 40 años que la forma de Estado fuese la monarquía parlamentaria y hace seis que quien la encarnara fuese Felipe de Borbón", ha dicho el presidente del PP.

"Repito, lo votamos los españoles, y un recordatorio para Garzón e Iglesias a los que no votaron los españoles para estar en el Gobierno porque Sánchez se comprometió solemnemente a no pactar con ellos. Por eso, decimos la verdad y Sánchez no para de mentir", ha subrayado.

Por todo esto, Casado ha insistido en que Sánchez es "un mentiroso" y "un cobarde" porque "no da la cara" y no defiende al rey ni la unidad nacional pero tampoco defiende la ley y las penas impuestas por los tribunales, ha señalado en relación a los presos del "procés" y al inicio de la tramitación de los indultos solicitados.

El líder del PP ha lamentado que Sánchez plantee indultos o modificaciones del Código Penal "a la carta" de los independentistas y ha considerado que está "haciendo una amnistía de facto modificando el delito de sedición".

Sobre elecciones en Cataluña, Casado ha pedido "llamar a las urnas cuanto antes" si no será un "fraude de ley".

Y ha señalado que cuando haya elecciones "se reconocerá la labor de Alejandro Fernández", presidente del PP en Cataluña.