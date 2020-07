Casado: Lo inquietante y perturbador no es Monarquía, sino el gobierno radical

Vitoria, 10 jul (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que defienda a Felipe VI de los "ataques intolerables" del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y ha considerado que "lo inquietante y perturbador en España no es la Monarquía, sino este gobierno radical".

En el cierre de la campaña de las elecciones vascas en Vitoria Casado ha parafraseado a Sánchez, que este miércoles calificó de "inquietantes y perturbadoras" las informaciones que están apareciendo sobre los presuntos negocios ocultos del rey Juan Carlos y ha agradecido a Felipe VI que se hubiera distanciado respecto a ellas.

"Esto no va contra el rey, sino contra la monarquía constitucional, contra la unidad nacional, el Estado de Derecho", ha afirmado el líder popular, que ha mostrado el apoyo expreso del PP a Felipe VI, al que ha definido como "una persona intachable, un profesional, un patriota, que defiende como nadie los intereses de los españoles".

Ha criticado que cuando Pablo Iglesias "llama a un referéndum y pide la abdicación del rey no se puede tolerar que el presidente no defienda al jefe del Estado. No puede callar y otorgar". "Exijo a Sánchez que salga a decir que no pide ni la abdicación ni un referéndum sobre la abdicación, por muy globo sonda que sea", ha añadido.

En su opinión el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "ha cruzado todas las líneas rojas" y "no puede ser que vaya contra la jefatura del Estado desde la propia Moncloa porque Pablo Iglesias da ruedas de prensa allí y está atacando al rey".