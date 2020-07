Casado pide "aglutinar" el voto de centro derecha en torno a Iturgaiz, el "gigante de la libertad"

Avisa de que no basta con lograr una representación "testimonial" en el Parlamento Vasco, porque es necesario contar con un grupo "influyente"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha llamado a los vascos de centro derecha a "aglutinar" su voto en torno al candidato de PP+Cs a lehendakari, Carlos Iturgaiz, al que ha definido como un "gigante de la libertad" con capacidad para liderar un grupo "influyente" en el Parlamento Vasco.

El líder del Partido Popular ha participado este viernes en el cierre de la campaña de la coalición PP+Cs para las elecciones vascas del domingo, un acto en el que también ha intervenido el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el propio Iturgaiz.

En su intervención, Casado ha recordado que este 10 de julio se cumplen 23 años del secuestro y posterior asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco por parte de ETA. El líder del PP ha reivindicado a la familia de Miguel Ángel Blanco como ejemplo de "dignidad, generosidad", al haber renunciado a la "venganza" y haber confiado en la derrota del terrorismo a través de la unidad de la sociedad.

El presidente del PP, que esta mañana antes del acto celebrado en Vitoria ha participado en Ermua en una ofrenda floral en memoria de Blanco, ha recordado al edil, así como a su hermana, Mari Mar, y a sus padres, fallecidos recientemente. Casado ha subrayado que la familia Blanco es "un ejemplo de dignidad y generosidad", dado que no pretendió buscar "revancha" por el asesinato de su hijo, sino que confió siempre en la derrota del terrorismo a través de la unidad de la sociedad.

Casado ha aludido al conocido como 'espíritu de Ermua', que propició una importante movilización en la sociedad vasca para decir "basta ya" al terrorismo. En este sentido, ha recordado a los ciudadanos que mostraban "sus manos blancas y sus miradas limpias" en defensa de la democracia.

En aquella época --según ha destacado-- a los miembros del PP "nos mataban por defender la derrota de ETA", pero también por "defender un proyecto para el País Vasco". Más de veinte años después, ha asegurado que el PP "sigue defendiendo un proyecto útil" para Euskadi, con la diferencia de que "ahora no nos matan".

En todo caso, ha advertido de que de la misma manera que los terroristas no obtuvieron "rédito" por dejar de matar, tampoco pueden tenerlo ahora "cuando han sido derrotados".

"Esta es la campaña de la dignidad y la justicia que encarna Carlos Iturgaiz", ha asegurado. El dirigente del PP ha dedicado la última parte de su discurso a una apelación al "voto útil" que, según ha dicho, representa PP+Cs para los ciudadanos de centro derecha.

Según ha recordado, en las dos últimas elecciones generales, el PP perdió frente a EH Bildu el último voto en disputa en Álava. "A Mari Mar Blanco le arrebataron el escaño los que no condenan el asesinato de su hermano", ha manifestado. Además del territorio alavés, ha advertido de que el último escaño que se reparte por Bizkaia y por Gipuzkoa se disputará "por un puñado de votos" entre el PP y el PNV o EH Bildu.

Por ese motivo, ha llamado a "aglutinar y unir los esfuerzos" del centro derecha en torno a la coalición PP+Cs. "Todo votante de centro derecha tiene la libertad de votar a quien quiera, pero que me permita un aviso: si no aglutina su voto en la coalición PP+Cs, no va a tener representación en el Parlamento de Vitoria", ha manifestado.

Casado ha afirmado que es necesario contar con una representación "fuerte" en el Parlamento, con nueve escaños -los que actualmente tiene el PP-- o "más". En una referencia a Vox, aunque sin citarlo por sus siglas, ha advertido de que no basta con lograr una representación "testimonial" en la Cámara vasca para decir "aquí estamos". "Hace falta tener un grupo parlamentario influyente", ha afirmado.

En la misma línea, se ha dirigido a aquellos ciudadanos de centro derecha que puedan pensar en "darse el gustazo" de cambiar de voto, para recordarles que en estas elecciones es Carlos Iturgaiz "el que se presenta" por el PP+Cs.

Casado ha subrayado que Iturgaiz es un candidato "que se ha jugado la vida por esta tierra", que hizo "vibrar" a los ciudadanos con sus mítines y que "también les hizo llorar con las manos blancas". "Carlos Iturgaiz es el gigante de la libertad que se merece esta tierra", ha asegurado.

También ha destacado que la coalición de PP+Cs evidencia que "la unión hace la fuerza", tal y como demuestran, según ha dicho, los ejecutivos municipales y autonómicos en los que ambas formaciones son socias de gobierno.

En su intervención, Casado también ha denunciado la "corrupción" que, según ha dicho, afecta al PNV. El líder del Partido Popular ha cifrado en 35 el número de casos de corrupción que afectan a la formación 'jeltzale'. "Esta es la infalibilidad del PNV... Va a ser que no", ha afirmado.

En una línea similar, Aguado (Ciudadanos) ha acusado al PNV de controlar "absolutamente todo" en Euskadi, y ha denunciado que el nacionalismo vasco divide a las personas "en ciudadanos de primera y de segunda".

Frente a quienes mantienen esas políticas, ha asegurado que la coalición del PP y Ciudadanos es un proyecto "transversal" dirigido a todos los ciudadanos "que no quieren que le obliguen a elegir entre ser vascos y españoles".

Ignacio Aguado ha asegurado que "es mucho más fuerte lo que nos une como país, que lo que nos diferencia", y ha destacado que PP+Cs es una coalición "de valientes, de libertad y de progreso".