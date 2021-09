Casado pide ayudas para los sectores de las Fallas y reivindica su valentía

Valencia, 4 sep (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha agradecido este sábado en Valencia la "perseverancia y la valentía" del mundo fallero y ha pedido que el Ayuntamiento de esta ciudad destine ayudas económicas a todos los sectores vinculados a esta fiesta, que no se ha podido celebrar hasta ahora por la pandemia.

Así lo ha señalado en una comparecencia ante los medios de comunicación sin preguntas tras visitar la Falla Exposición-Micer Mascó, en la que también ha expresado su apoyo a las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana, como una financiación autonómica justa, y ha asegurado que siempre estarán "volcados con esta tierra para seguir mejorando".

Casado, a quien esta comisión fallera le ha regalado una camiseta con el lema "Ser fallero es de valientes", ha reivindicado la valentía de unos falleros que lo han pasado "muy mal", primero con la pandemia, que obligó a posponer las Fallas, y luego con la Dana que puso en riesgo la plantà el pasado miércoles.

El líder del PP, quien ha reivindicado que no se ha perdido las Fallas desde hace mucho tiempo, ha dado las gracias a los falleros por haber conseguido volver a celebrar esta fiesta que es Patrimonio de la Humanidad y que constituye "un elemento muy importante de nuestra imagen internacional, del turismo y de las tradiciones".

Asimismo, ha expresado su apoyo a las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana, como "una financiación autonómica justa para que se puedan tener unos servicios públicos a la altura de las necesidades", la educación "en libertad", las infraestructuras "que quedan por llegar", la industria y el campo y su necesidad de agua.

Ha explicado que todo ello se tratará en la convención nacional que el PP clausurará a principios de octubre en la Plaza de toros de Valencia, un lugar "muy especial" para esta partido y cuya elección "no es casualidad", pues es donde "se han anticipado las grandes victorias electorales y se ha vuelto a reconectar con la calle, con la ciudadanía".

Según Casado, los españoles, a pesar de los mensajes "triunfalistas" del Gobierno español, "lo siguen pasando mal" y sigue habiendo "millones" de personas que no llegan a final de mes, de jóvenes que no tienen trabajo o de pensionistas que temen no tener garantizada la pensión en el futuro, y ha lamentado que se haga "triunfalismo" con las cifras de la pandemia, que dejan 150 muertos al día.

"Tenemos que mirar al futuro con esperanza", ha manifestado Casado, quien ha expresado el compromiso del PP de acompañar a los valencianos en sus problemas y dificultades "para salir adelante", ofreciendo soluciones y alternativas.

El líder del PP ha señalado que "esta tierra lo tiene todo para liderar las cifras más exitosas" a nivel nacional y mundial, pero le faltan "unas buenas Administraciones, que gestionen bien y de forma cercana a la gente" y que "no tengan líos", como ocurre en las coaliciones de gobierno y los "tripartitos radicales".

Casado ha estado acompañado por el presidente del PPCV, Carlos Mazón, y de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, de quienes ha dicho que son los futuros president de la Generalitat y alcaldesa de la ciudad, lo que permitirá tener "unas instituciones que defiendan mejor esta tierra".